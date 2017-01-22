Пенья Ньето в разговоре с Дональдом Трампом отметил важность связей Мексики и США

МЕХИКО, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в субботу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как указывается в обнародованном заявлении администрации главы латиноамериканского государства, он поздравил Трампа с вступлением в должность и сообщил ему о намерении Мексики "работать над повесткой, нацеленной на благо для обеих стран", уважая их суверенитет.

"Президент Мексики отметил стратегический приоритет двусторонних связей для обеих стран и выразил интерес к поддержанию прямого диалога с США, который начнется 25 и 26 января", - отмечается в документе. Ранее на этой неделе стало известно, что в указанные даты глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль обсудят в США весь спектр двустороннего сотрудничества с представителями новой администрации. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, миграции и торговли.

Пенья Ньето ранее заявлял, что Мехико рассчитывает на хорошие отношения с Вашингтоном после инаугурации Трампа, однако не станет платить за строительство стены на границе двух государств. США занимают первое место среди торговых партнеров Мексики. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил 530 млрд долларов.