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Al Manar: террорист-смертник задержан у популярного кафе в Бейруте

Международная панорама
22 января, 2:40 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
По данным телеканала, задержанный намеревался устроить теракт у популярного кафе на торговой улице Хамра в Бейруте
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БЕЙРУТ, 22 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ливанские спецслужбы предотвратили в субботу вечером теракт у популярного кафе на торговой улице Хамра в Бейруте. Как сообщил телеканал Al Manar, у входа в кафе "Коста" был задержан 25-летний ливанец, на котором был пояс с взрывчаткой.

По его сведениям, операцию провели сотрудники сил безопасности совместно с военной разведкой. Очевидцы сообщили, что при задержании раздался выстрел и террорист, получивший ранение, находится сейчас в больнице под усиленной охраной.

Премьер-министр Ливана Саад Харири на своей странице в сети микроблогов Twitter поздравил спецслужбы, которые, по его словам, "сумели своевременно уберечь людей от опасности". "Наше единство защитит страну", - указал глава коалиционного кабинета.

Первоначально поступила информация о том, что арестованный террорист был палестинцем. Однако позднее полиция сообщила, что им оказался ливанец по имени Омар Хасан аль-Аси из города Сайда (40 км от Бейрута). В 2013 году в Сайде был подавлен мятеж исламских экстремистов, которые были связаны с боевиками, действующими в соседней Сирии.

17 января силы безопасности Ливана поймали террористку из Сирии, связанную с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Арестованная призналась в том, что входила в диверсионную сеть ИГ. Террористка владела стрелковым оружием и планировала использовать его при нападении. Перед новогодними праздниками спецслужбы предотвратили серию взрывов, которые готовила подпольная группа, связанная с "Джебхат Фатх аш- Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

Базы террористов из ИГ и "Джебхат ан-Нусры" находятся в горном районе Эрсаль на границе с Сирией.

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