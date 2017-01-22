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Bild: Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер

Международная панорама
22 января, 3:02 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Однако, по мнению лидера французского Нацфронта, ЕС еще не знает о потере своей жизнеспособности
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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© EPA/PATRICK SEEGER

БЕРЛИН, 22 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен считает, что Евросоюз потерял свою жизнеспособность, а Франция должна покинуть содружество, если не получит от Брюсселя ряд преференций. Об этом кандидат в президенты рассказала в интервью германской газете Bild am Sonntag.

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"Евросоюз мертв, но еще не знает об этом, он провалился по всем направлениям: по экономическому (рост очень медленный), по социальному (бедность растет, а безработица находится на слишком высоком уровне), по безопасности (ЕС не в состоянии защитить свои границы, не может нас защитить от исламистского терроризма)", - полагает она. По ее словам, "если эксперимент так плачевно проваливается, то с ним покончено".

Она заявила, что в случае победы на выборах весной намерена добиваться для Франции преференций от Брюсселя под угрозой выхода из содружества. "Я требую от Европейского союза вернуть независимость по четырем пунктам: границы, валюта, экономика и право, - пояснила лидер "Национального фронта". - Либо ЕС на это согласится, и мы придем к Европе (объединенных) народов, либо он откажется, и тогда я скажу французам, что мы должны покинуть Евросоюз, и предложу проголосовать".

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Ле Пен также предположила, что избрание президентом США Дональда Трампа означает "конец старого мира, который управлялся рынком, мира, в котором народы должны были быть принесены в жертву неолиберализму и исчезнуть". "Теперь начинается великое возвращение к нации и народу", - убеждена лидер правой французской партии. По ее прогнозам, Трамп на посту главы государства будет отстаивать интересы своего народа, а не ближнего круга и финансовых концернов.

В субботу в немецком Кобленце прошел съезд представителей правой фракции "Европа наций и свобод", которой принадлежит 40 мест в 751-местном Европарламенте. В нем, по данным организаторов, участвовала 1 тыс. человек, среди которых Марин Ле Пен, лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс, руководитель итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини, председатель "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри. Мероприятие проходило на фоне многочисленных протестов, в которых принимали участие центристские и левые политические движения.

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