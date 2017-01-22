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В Нью-Йорке сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста против Трампа

Международная панорама
22 января, 3:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Участники "Женского марша" выкрикивали лозунги в поддержку женщин и против нового президента США
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© AP Photo/Alexander F. Yuan

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сотни тысяч человек прошли в субботу по одной из главных улиц Нью-Йорка в знак протеста против нового президента страны Дональда Трампа. В шествии, проходившем под названием "Женский марш", принимали участие не только женщины, но и мужчины.

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Процессия, участники которой выкрикивали лозунги в поддержку женщин и против главы государства, прошла по Манхэттену вдоль Пятой авеню до небоскреба Trump Tower, где до недавних пор находилась резиденция нового американского лидера, официально вступившего в должность в пятницу. Демонстранты критиковали уничижительные, по их мнению, высказывания Трампа в адрес представительниц слабого пола и несли в руках плакаты с надписями: "Права женщин - это права человека", "Нет женоненавистничеству и расизму".

В шествии приняли участие и многие знаменитости, в том числе актрисы Хелен Миррен, Вупи Голдберг и Синтия Никсон. Всего число собравшихся в Нью-Йорке с тем, чтобы выразить протест Трампу, по данным правоохранительных органов, превысило 250 тыс. человек. Организаторы называют цифры от 300 тыс. человек и выше.

Некоторые протестующие заявили, что, хотя Трамп и родился в крупнейшем мегаполисе США, он не является настоящим нью-йоркцем в полном понимании этого слова, так как не разделяет ценности, присущие жителям этого города. "Нью-Йорк - это особое сообщество, в котором люди заботятся друг о друге", - заявила одна из участниц акции, 44-летняя Ашия Бади, которая взяла с собой на митинг двух дочерей. По ее словам, Трамп сеет лишь ненависть и вражду. "У него нет ценностей, присущих жителям Нью-Йорка", - сказала участница демонстрации.

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Сотни аналогичных шествий разных масштабов прошли в субботу во многих других городах США, в том числе в Чикаго (штат Иллинойс), Бостоне (штат Массачусетс), Новом Орлеане (штат Луизиана), Майами (штат Флорида), Денвере (штат Колорадо). В особенно крупных демонстрациях участие приняли десятки тысяч человек. Самые же массовые акции протеста прошли в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Вашингтоне, на улицы этих городов вышли, по предварительным оценкам, более 500 тыс. человек.

В пятницу в американской столице органы правопорядка задержали около 230 участников различных акций протеста, проводившихся в связи с инаугурацией Трампа. Как сообщили в полиции, в результате столкновений стражей порядка с манифестантами пострадали около десятка полицейских.

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