Источник: оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану

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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Делегация оппозиции Сирии прибыла в столицу Казахстана Астану для участия в предстоящих 23 января переговорах. Об этом ТАСС сообщил близкий к организации переговоров источник.
"Делегация оппозиции Сирии прибыла в Астану", - сказал он. Собеседник не уточнил, представители каких именно группировок входят в состав делегации.
Как сообщалось, в делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Астане войдут представители вооруженных отрядов, действующих на территории страны и присоединившихся к договоренностям о прекращении огня от 29 декабря. В их числе такие крупные группировки, как "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам". Политическая оппозиция во встрече не участвует.
По сообщениям западных СМИ, "Ахрар аш-Шам" позднее заявила, что не намерена участвовать во встрече в Астане. Однако, как указал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, страны-гаранты перемирия взяли на себя ответственность за обеспечение репрезентативности участников переговоров, и в случае с "Ахрар аш-Шам" важную роль играет Турция.
Ранее в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.