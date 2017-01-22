Источник: оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Делегация оппозиции Сирии прибыла в столицу Казахстана Астану для участия в предстоящих 23 января переговорах. Об этом ТАСС сообщил близкий к организации переговоров источник.

"Делегация оппозиции Сирии прибыла в Астану", - сказал он. Собеседник не уточнил, представители каких именно группировок входят в состав делегации.

Как сообщалось, в делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Астане войдут представители вооруженных отрядов, действующих на территории страны и присоединившихся к договоренностям о прекращении огня от 29 декабря. В их числе такие крупные группировки, как "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам". Политическая оппозиция во встрече не участвует.

По сообщениям западных СМИ, "Ахрар аш-Шам" позднее заявила, что не намерена участвовать во встрече в Астане. Однако, как указал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, страны-гаранты перемирия взяли на себя ответственность за обеспечение репрезентативности участников переговоров, и в случае с "Ахрар аш-Шам" важную роль играет Турция.

Ранее в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.