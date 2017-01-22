Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Tiempo: колумбийские повстанцы из АНО освободили из заложников уроженца Армении

Международная панорама
22 января, 4:35 UTC+3 БОГОТА /Корр. ТАСС, Антон Шамшин
Мужчина находился в Колумбии с целью нелегально переправить в Армению ядовитых лягушек. Его освободили через несколько дней после того, как правительство и повстанцы договорились о мирных переговорах
Поделиться
Материал из 1 страницы

БОГОТА, 22 января. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Операция по освобождению уроженца Армении Арсена Восканяна из плена колумбийской повстанческой группировки Армия национального освобождения (АНО) успешно завершилась при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом в субботу сообщило колумбийское издание Tiempo.

Смотрите также

Власти Колумбии и группировка АНО начнут мирные переговоры 7 февраля
СМИ: в Колумбии задержаны 20 повстанцев на севере страны

"Международный комитет Красного Креста сообщил в субботу вечером об успешной операции по освобождению иностранного гражданина, который находился в плену АНО. Повстанцы передали его в сельской местности департамента Чоко", - сообщило издание. По информации Тьемпо, "несмотря на то, что МККК не сообщил о личности освобожденного, известно, что в ноябре 2016 года вооруженные силы страны перехватили радиопереговоры повстанцев, в которых упоминался похищенный 42-летний уроженец Армянской ССР". "Тогда было известно, что мужчина находился в Колумбии с целью нелегально переправить в Армению ядовитых лягушек", - проинформировала газета.

В ноябре 2016 года издание Tiempo опубликовало статью, в которой говорилось, что "похищенный повстанцами из АНО в департаменте Чоко иностранец Арсен Восканян, по версии властей, вероятно, хотел нелегально перевезти ядовитых лягушек, которые являются эндемичным видом и обитают только в департаменте Чоко. Контрабандисты могут заработать до €1500 с продажи одного экземпляра и за одну поездку могут переправить до 100 особей, которые находятся под большой угрозой". В статье также подчеркивалось, что "Восканян является уроженцем Армении, однако въехал в Колумбию по российскому паспорту".

Освобождение иностранца произошло через несколько дней после того, как правительство и повстанцы из АНО достигли договоренностей о начале мирных переговоров, подчеркивает издание.

В Колумбии нет дипломатического представительства Республики Армения. Корреспонденту ТАСС не удалось получить комментарий посольства РФ на эту тему.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Колумбия
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
6
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
7
Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"
Темы дня
Реклама