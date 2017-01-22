Tiempo: колумбийские повстанцы из АНО освободили из заложников уроженца Армении

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БОГОТА, 22 января. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Операция по освобождению уроженца Армении Арсена Восканяна из плена колумбийской повстанческой группировки Армия национального освобождения (АНО) успешно завершилась при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом в субботу сообщило колумбийское издание Tiempo.
"Международный комитет Красного Креста сообщил в субботу вечером об успешной операции по освобождению иностранного гражданина, который находился в плену АНО. Повстанцы передали его в сельской местности департамента Чоко", - сообщило издание. По информации Тьемпо, "несмотря на то, что МККК не сообщил о личности освобожденного, известно, что в ноябре 2016 года вооруженные силы страны перехватили радиопереговоры повстанцев, в которых упоминался похищенный 42-летний уроженец Армянской ССР". "Тогда было известно, что мужчина находился в Колумбии с целью нелегально переправить в Армению ядовитых лягушек", - проинформировала газета.
В ноябре 2016 года издание Tiempo опубликовало статью, в которой говорилось, что "похищенный повстанцами из АНО в департаменте Чоко иностранец Арсен Восканян, по версии властей, вероятно, хотел нелегально перевезти ядовитых лягушек, которые являются эндемичным видом и обитают только в департаменте Чоко. Контрабандисты могут заработать до €1500 с продажи одного экземпляра и за одну поездку могут переправить до 100 особей, которые находятся под большой угрозой". В статье также подчеркивалось, что "Восканян является уроженцем Армении, однако въехал в Колумбию по российскому паспорту".
Освобождение иностранца произошло через несколько дней после того, как правительство и повстанцы из АНО достигли договоренностей о начале мирных переговоров, подчеркивает издание.
В Колумбии нет дипломатического представительства Республики Армения. Корреспонденту ТАСС не удалось получить комментарий посольства РФ на эту тему.