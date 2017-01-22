Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Американские знаменитости вышли в субботу на улицы Вашингтона, чтобы поддержать более полумиллиона участников акции, которую организовали противники 45-го президента США Дональда Трампа. Американский телеканал CBS вел прямую трансляцию массовой демонстрации.

Десятки знаменитостей выступили в поддержку соблюдения прав женщин во время длившейся почти весь день акции протеста в Вашингтоне. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем.

Как отметил глава пресс-службы столичной подземки Дэн Стессель, к 11:00 по местному времени в субботу метрополитеном воспользовались 275 тыс. человек. В день инаугурации к тому же часу подземка перевезла 193 тыс. человек. При этом глава службы безопасности Вашингтона Кристофер Гелдар сообщили о более чем 500 тыс. демонстрантов.

Одним из символов акции стали розовые шапки, которые раздавали организаторы протеста. Из-за большого числа демонстрантов они быстро закончились - и центральные улицы столицы на время превратились в розовые реки. СМИ уже называют этот парад историческим и сравнивают его с выступлениями феминисток в прошлом веке.

Знаменитости против Трампа

В первой половине дня к американцам со сцены обратился режиссер Майкл Мур, не раз критиковавший по телевидению Трампа. Он показал демонстрантам свежий номер газеты The Washington Post, на первой полосе которой была размещена большая статья о прошедшей инаугурации под заголовком "Трамп пришел к власти". "Я так не думаю", - отметил он под одобрительные выкрики собравшихся. "Вот она власть, большая часть Америки, прямо здесь!" - выкрикнул он, разорвав газету.

Выступавшая после полудня Мадонна решила провозгласить "революцию любви против тирании". "Добро пожаловать в революцию любви, в восстание к нашему, как женщин, отказу принять этот новый век тирании. Вы готовы потрясти мир? - обратилась она к толпе. - Добро не победило на этих выборах, но добро в конце концов победит".

Шер, которая шла вместе с остальными демонстрантами, выразила в беседе с журналистами надежду на то, что американцы смогут сплотиться против Трампа точно так же, как и против войны во Вьетнаме в прошлом веке. "Я думаю, что люди сейчас более напуганы, чем когда бы то ни было", - отметила она.

На митинг пришел и экс-глава Госдепартамента Джон Керри вместе со своей собакой по кличке Бен. Вскоре его обступила толпа демонстрантов. Бывший госсекретарь приветствовал и благодарил собравшихся, пожимал им руки. При этом некоторые из них называли его "военным преступником".

Утром соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтона выступила в поддержку "Марша женщин". "Спасибо за то, что стоите, говорите, маршируете за наши ценности. Это важно, как никогда. Я искренне верю, что вместе мы всегда сильнее", - написала она на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Без единого ареста

В отличие от пятничных демонстраций, во время которых были арестованы около 230 человек, в субботу полиция не сообщила ни об одном задержании. Шествие проходило мирно, митингующие не громили витрины, не поджигали урны для мусора, как это происходило днем ранее.

Все они двигались по центральным улицам столицы. В связи с огромным число участников акции ее организаторы решили изменить маршрут шествия и направились вместо главного бульвара Вашингтона - Национального молла - к большой лужайке у Белого дома, именуемой Эллипсом. Ближе к вечеру уже после официального окончания шествия демонстранты все еще продолжали разгуливать по центру столицы и выкрикивать антитрамповские лозунги.

"Мы хотим лидера, а не гнусного поклонника Twitter", - скандировали некоторые из них. Многие из участников акции направились к расположенному недалеко от Белого дома отелю Трампа. У входа в гостиницу демонстранты оставляли свои плакаты и транспаранты с оскорбительными надписями, как они утверждали, "на память новому президенту".