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Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа

Международная панорама
22 января, 6:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС
Среди этих звезд были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также режиссер Майкл Мур
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Певица Мадонна
Певица Мадонна
Певица Мадонна
© AP Photo/Jose Luis Magana
Певица Алиша Киз
Певица Алиша Киз
Певица Алиша Киз
© AP Photo/Jose Luis Magana
Американская феминистка и журналистка Глория Стайнем
Американская феминистка и журналистка Глория Стайнем
Американская феминистка и журналистка Глория Стайнем
© AP Photo/Jose Luis Magana
Режиссер Майкл Мур
Режиссер Майкл Мур
Режиссер Майкл Мур
© AP Photo/Jose Luis Magana
Бывший госсекретарь США Джон Керри
Бывший госсекретарь США Джон Керри
Бывший госсекретарь США Джон Керри
© EPA/MICHAEL REYNOLDS
Актриса Эмма Уотсон
Актриса Эмма Уотсон
Актриса Эмма Уотсон
© AP Photo/Jose Luis Magana
Певица Шер
Певица Шер
Певица Шер
© AP Photo/Sait Serkan Gurbuz
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Певица Мадонна
© AP Photo/Jose Luis Magana
Певица Алиша Киз
© AP Photo/Jose Luis Magana
Американская феминистка и журналистка Глория Стайнем
© AP Photo/Jose Luis Magana
Режиссер Майкл Мур
© AP Photo/Jose Luis Magana
Бывший госсекретарь США Джон Керри
© EPA/MICHAEL REYNOLDS
Актриса Эмма Уотсон
© AP Photo/Jose Luis Magana
Певица Шер
© AP Photo/Sait Serkan Gurbuz

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Американские знаменитости вышли в субботу на улицы Вашингтона, чтобы поддержать более полумиллиона участников акции, которую организовали противники 45-го президента США Дональда Трампа. Американский телеканал CBS вел прямую трансляцию массовой демонстрации.

Десятки знаменитостей выступили в поддержку соблюдения прав женщин во время длившейся почти весь день акции протеста в Вашингтоне. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем.

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Как отметил глава пресс-службы столичной подземки Дэн Стессель, к 11:00 по местному времени в субботу метрополитеном воспользовались 275 тыс. человек. В день инаугурации к тому же часу подземка перевезла 193 тыс. человек. При этом глава службы безопасности Вашингтона Кристофер Гелдар сообщили о более чем 500 тыс. демонстрантов.

Одним из символов акции стали розовые шапки, которые раздавали организаторы протеста. Из-за большого числа демонстрантов они быстро закончились - и центральные улицы столицы на время превратились в розовые реки. СМИ уже называют этот парад историческим и сравнивают его с выступлениями феминисток в прошлом веке.

Знаменитости против Трампа

В первой половине дня к американцам со сцены обратился режиссер Майкл Мур, не раз критиковавший по телевидению Трампа. Он показал демонстрантам свежий номер газеты The Washington Post, на первой полосе которой была размещена большая статья о прошедшей инаугурации под заголовком "Трамп пришел к власти". "Я так не думаю", - отметил он под одобрительные выкрики собравшихся. "Вот она власть, большая часть Америки, прямо здесь!" - выкрикнул он, разорвав газету.

Выступавшая после полудня Мадонна решила провозгласить "революцию любви против тирании". "Добро пожаловать в революцию любви, в восстание к нашему, как женщин, отказу принять этот новый век тирании. Вы готовы потрясти мир? - обратилась она к толпе. - Добро не победило на этих выборах, но добро в конце концов победит".

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Шер, которая шла вместе с остальными демонстрантами, выразила в беседе с журналистами надежду на то, что американцы смогут сплотиться против Трампа точно так же, как и против войны во Вьетнаме в прошлом веке. "Я думаю, что люди сейчас более напуганы, чем когда бы то ни было", - отметила она.

На митинг пришел и экс-глава Госдепартамента Джон Керри вместе со своей собакой по кличке Бен. Вскоре его обступила толпа демонстрантов. Бывший госсекретарь приветствовал и благодарил собравшихся, пожимал им руки. При этом некоторые из них называли его "военным преступником".

Утром соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтона выступила в поддержку "Марша женщин". "Спасибо за то, что стоите, говорите, маршируете за наши ценности. Это важно, как никогда. Я искренне верю, что вместе мы всегда сильнее", - написала она на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Без единого ареста

В отличие от пятничных демонстраций, во время которых были арестованы около 230 человек, в субботу полиция не сообщила ни об одном задержании. Шествие проходило мирно, митингующие не громили витрины, не поджигали урны для мусора, как это происходило днем ранее.

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Все они двигались по центральным улицам столицы. В связи с огромным число участников акции ее организаторы решили изменить маршрут шествия и направились вместо главного бульвара Вашингтона - Национального молла - к большой лужайке у Белого дома, именуемой Эллипсом. Ближе к вечеру уже после официального окончания шествия демонстранты все еще продолжали разгуливать по центру столицы и выкрикивать антитрамповские лозунги.

"Мы хотим лидера, а не гнусного поклонника Twitter", - скандировали некоторые из них. Многие из участников акции направились к расположенному недалеко от Белого дома отелю Трампа. У входа в гостиницу демонстранты оставляли свои плакаты и транспаранты с оскорбительными надписями, как они утверждали, "на память новому президенту".

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