Полиция начала расследование по "делу экс-мэра Тяньцзиня", обвиненного во взяточничестве

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ПЕКИН, 22 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская полиция начала расследование в отношении бывшего мэра китайского города Тяньцзинь (Северный Китай) Хуан Синго, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Верховную народную прокуратуру (ВНП) КНР.
Как проинформировали журналистов в ВНП, в отношении экс-градоначальника "применены принудительные меры", к которым может относиться задержание и домашний арест. Хуан Синго был отстранен от занимаемой должности в сентябре прошлого года, он занимал пост мэра с января 2008 года.
В Китае в отношении высокопоставленных членов Коммунистической партии Китая (КПК), как правило, сначала проводится внутрипартийное расследование. По его результатам может быть принято решение об исключении подозреваемого из рядов партии, передаче материалов в судебные органы и возбуждении уголовного дела.
Кампания по борьбе с коррупцией и другими преступлениями в партийных рядах была усилена после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.