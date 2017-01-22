Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция начала расследование по "делу экс-мэра Тяньцзиня", обвиненного во взяточничестве

Международная панорама
22 января, 7:16 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Бывшего градоначальника обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 22 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская полиция начала расследование в отношении бывшего мэра китайского города Тяньцзинь (Северный Китай) Хуан Синго, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Верховную народную прокуратуру (ВНП) КНР.

Смотрите также

СМИ: подозреваемый в коррупции мэр китайского города Тяньцзин снят с должности

Как проинформировали журналистов в ВНП, в отношении экс-градоначальника "применены принудительные меры", к которым может относиться задержание и домашний арест. Хуан Синго был отстранен от занимаемой должности в сентябре прошлого года, он занимал пост мэра с января 2008 года.

В Китае в отношении высокопоставленных членов Коммунистической партии Китая (КПК), как правило, сначала проводится внутрипартийное расследование. По его результатам может быть принято решение об исключении подозреваемого из рядов партии, передаче материалов в судебные органы и возбуждении уголовного дела.

Кампания по борьбе с коррупцией и другими преступлениями в партийных рядах была усилена после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коррупционные скандалы в Китае
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
6
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
7
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
Темы дня
Реклама