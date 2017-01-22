Корабли КНР вошли в воды у спорных островов в Восточно-Китайском море

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ТОКИО, 22 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Три патрульных корабля КНР вошли в воды у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), на которые также претендует Япония. Об этом сообщила японская береговая охрана.
Отмечается, что китайские корабли пробыли в этом районе около двух часов. Никаких действий в отношении судов КНР японские сторожевики, патрулирующие в этом районе, не предпринимали. В последний раз подобный демонстративный заход в воды близ Сенкаку (Дяоюйдао) китайские патрульные корабли совершали 8 января.
Территориальные споры по поводу Сенкаку (Дяоюйдао) между КНР и Японией обострились после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. Корабли КНР время от времени появляются вблизи архипелага, периодически совершая демонстративные заходы в прибрежную зону.