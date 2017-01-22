Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди

Жена президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала первый твит в качестве первой леди.

"Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди", - написала Меланья Трамп.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне. Как заявил ранее пресс-секретарь нового американского лидера Шон Спайсер, за церемонией наблюдала крупнейшая в истории Соединенных Штатов аудитория.По данным исследовательской службы Nielsen, за церемонией инаугурации 45-го президента США следили в прямом эфире около 31 млн американских телезрителей.

Сразу после инаугурации за Дональдом Трампом закрепили официальный аккаунт президента США в Twitter, он начал им пользоваться, но при этом продолжил публиковать сообщения и на своей личной странице в этом сервисе.