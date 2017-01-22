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Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди

Международная панорама
22 января, 8:37 UTC+3
Жена 45-ого президента США написала, что для нее большая честь "служить этой прекрасной стране в качестве первой леди"
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Материал из 1 страницы
© EPA/EVAN VUCCI / POOL

Жена президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала первый твит в качестве первой леди.

"Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди", - написала Меланья Трамп.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне. Как заявил ранее пресс-секретарь нового американского лидера Шон Спайсер, за церемонией наблюдала крупнейшая в истории Соединенных Штатов аудитория.По данным исследовательской службы Nielsen, за церемонией инаугурации 45-го президента США следили в прямом эфире около 31 млн американских телезрителей.

Сразу после инаугурации за Дональдом Трампом закрепили официальный аккаунт президента США в Twitter, он начал им пользоваться, но при этом продолжил публиковать сообщения и на своей личной странице в этом сервисе. 

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