Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Жена президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала первый твит в качестве первой леди.
"Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди", - написала Меланья Трамп.
I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z— Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне. Как заявил ранее пресс-секретарь нового американского лидера Шон Спайсер, за церемонией наблюдала крупнейшая в истории Соединенных Штатов аудитория.По данным исследовательской службы Nielsen, за церемонией инаугурации 45-го президента США следили в прямом эфире около 31 млн американских телезрителей.
Сразу после инаугурации за Дональдом Трампом закрепили официальный аккаунт президента США в Twitter, он начал им пользоваться, но при этом продолжил публиковать сообщения и на своей личной странице в этом сервисе.