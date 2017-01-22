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Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция Сирии

Международная панорама
22 января, 8:51 дата обновления: 22 января, 9:04 UTC+3
На встрече также будут присутствовать представители России, Турции, Ирана, США и ООН
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Вид разрушенной улицы Алеппо

Вид разрушенной улицы Алеппо

© EPA/STRINGER

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Участие в переговорах в Астане по Сирии 23-24 января подтвердили правительство и оппозиция Сирии, Россия, Иран, Турция, США и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом сообщил МИД Казахстана.

"Подтвержденные участники переговоров - представители правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской оппозиции, представители Российской Федерации, представители Турецкой Республики, представители Исламской Республики Иран, представители Соединенных Штатов Америки, специальный посланник по Сирии генерального секретаря ООН", - сообщили в казахстанском дипломатическом ведомстве.

Переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны (10:00 мск) и пройдут в гостинице Rixos President Astana. 

Переговоры пройдут за закрытыми дверями и завершатся 24 января, предположительно, в 13:00 (10:00 мск)

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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США Иран Россия Турция Казахстан
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