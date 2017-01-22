Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция Сирии

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Участие в переговорах в Астане по Сирии 23-24 января подтвердили правительство и оппозиция Сирии, Россия, Иран, Турция, США и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом сообщил МИД Казахстана.
"Подтвержденные участники переговоров - представители правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской оппозиции, представители Российской Федерации, представители Турецкой Республики, представители Исламской Республики Иран, представители Соединенных Штатов Америки, специальный посланник по Сирии генерального секретаря ООН", - сообщили в казахстанском дипломатическом ведомстве.
Переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны (10:00 мск) и пройдут в гостинице Rixos President Astana.
Переговоры пройдут за закрытыми дверями и завершатся 24 января, предположительно, в 13:00 (10:00 мск)