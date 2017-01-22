Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Турции задержан подозреваемый в обстреле из гранатомета

Международная панорама
22 января, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Задержанный является активистом экстремистской организации Революционная народно-освободительная партия/фронт, пишет Reuters
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала одного из подозреваемых в обстрелах здания Управления безопасности и офиса правящей Партии справедливости и развития, произошедших в Стамбуле в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Смотрите также
NTV: стамбульский офис правящей партии Турции обстрелян из гранатомета

Задержание было произведено на территории провинции Текирдаг на северо-западе страны. В ходе задержания у подозреваемого было конфисковано огнестрельное оружие и граната. Органы правопорядка также продолжают допрос пяти других подозреваемых в причастности к атаке, задержание которых произошло в субботу.

По информации полиции, задержанный является активистом экстремистской организации Революционная народно-освободительная партия/фронт.

Ни одна террористическая организация на данный момент не взяла ответственность за обстрелы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка
2
В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь
3
Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня
4
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго
5
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
6
Трамп ответил участникам протестов против него
7
Новый информатор ARD Дмитриев пять лет отучился в военном колледже в США
Темы дня
Реклама