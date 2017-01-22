В Турции задержан подозреваемый в обстреле из гранатомета

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала одного из подозреваемых в обстрелах здания Управления безопасности и офиса правящей Партии справедливости и развития, произошедших в Стамбуле в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Задержание было произведено на территории провинции Текирдаг на северо-западе страны. В ходе задержания у подозреваемого было конфисковано огнестрельное оружие и граната. Органы правопорядка также продолжают допрос пяти других подозреваемых в причастности к атаке, задержание которых произошло в субботу.
По информации полиции, задержанный является активистом экстремистской организации Революционная народно-освободительная партия/фронт.
Ни одна террористическая организация на данный момент не взяла ответственность за обстрелы.