В Турции задержан подозреваемый в обстреле из гранатомета

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала одного из подозреваемых в обстрелах здания Управления безопасности и офиса правящей Партии справедливости и развития, произошедших в Стамбуле в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Задержание было произведено на территории провинции Текирдаг на северо-западе страны. В ходе задержания у подозреваемого было конфисковано огнестрельное оружие и граната. Органы правопорядка также продолжают допрос пяти других подозреваемых в причастности к атаке, задержание которых произошло в субботу.

По информации полиции, задержанный является активистом экстремистской организации Революционная народно-освободительная партия/фронт.

Ни одна террористическая организация на данный момент не взяла ответственность за обстрелы.