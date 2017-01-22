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Боевики ИГ взорвали здание крупнейшей гостиницы в западной части Мосула

Международная панорама
22 января, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Информации о жертвах и пострадавших пока нет
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) взорвали здание крупнейшей гостиницы в западной части иракского Мосула. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

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По его информации, данное действие террористы предприняли в пятницу, чтобы предотвратить использование иракскими силами безопасности здания в качестве опорного пункта для наступления на позиции боевиков в западной части города.

Отмечается, что отель находится у реки Тигр и построен в виде ступенчатой пирамиды. В результате взрыва здание накренилось. Информация о жертвах и пострадавших не приводится.

17 января главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на позиции ИГ к западу от Мосула.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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