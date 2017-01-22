Латвийская спецслужба вновь заинтересовалась визитами сотрудников мэрии Риги в РФ

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РИГА, 22 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Полиция безопасности (ПБ) Латвии запросила у Рижской думы (РД) информацию о запланированных в текущем году командировках должностных лиц и депутатов столичного самоуправления в Россию, другие страны СНГ и Китай, а также об уже состоявшихся официальных и неофициальных поездках в эти страны.
"Такого рода информация нужна для контрразведки и обеспечения режима сохранности государственной тайны в муниципальных учреждениях", - сообщает местное новостное агентство LЕТА со ссылкой на ПБ.
В случае необходимости ПБ запрашивает подобного рода информацию и в других самоуправлениях Латвии, однако конкретные муниципалитеты ведомство не называет.
В начале прошлого года исполнительный директор Риги Юрис Радзевич по запросу ПБ также распорядился, чтобы сотрудники и депутаты РД подготовили и предоставили информацию о состоявшихся и запланированных в 2016 году командировках в Россию, Белоруссию, другие страны СНГ и Китай. Кроме того, работникам столичной думы, у которых есть доступ к государственной тайне, необходимо было сообщить и о частных поездках в упомянутые страны.