Сербию на переговорах с Косовом 24 января представят президент и премьер

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БЕЛГРАД, 22 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия на предстоящих 24 января переговорах с самопровозглашенной республикой Косово, которые пройдут в Брюсселе при посредничестве главы европейской дипломатии Федерики Могерини, будет представлена на самом высоком уровне. Как сообщил премьер Сербии Александар Вучич на специальной пресс-конференции, во встрече примут участие президент республики Томислав Николич и сам глава кабинета министров.
"Сербия будет представлена на самом высоком уровне, поедут президент и глава правительства. Думаю, что албанцы также будут представлены своими первыми лицами, и надеюсь, что будет достаточно разума и рационального подхода и никогда больше не повторится ситуация с введением орудий в населенные сербами районы, чтобы поиграть мускулами", - заявил премьер.
По словам Вучича, для Сербии важнее всего избежать столкновений и дальнейших провокаций. "Я верю, что мы добьемся успеха, что разговор будет успешным. Мы вложим много труда, чтобы обезопасить экономически будущее Сербии и ее граждан", - сказал он.
Говоря о ситуации с пассажирским поездом Белград - Косовска-Митровица, который в минувшие выходные впервые за последние два десятилетия должен был проследовать по этому маршруту, но был вынужден вернуться из-за провокаций косовских албанцев, премьер заявил, что "счастлив, что удалось сохранить мир". Он также высказал благодарность Федерике Могерини за то, что она согласилась встретиться и выслушать обе стороны конфликта.
Ситуация на севере Косова обострилась в прошедшие выходные, когда из Белграда в Косовска-Митровицу отправился первый за много лет поезд. Событие получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено согласно соглашениям между Белградом и Приштиной. В связи с угрозами безопасности пассажирам и машинисту власти Сербии приняли решение вернуть поезд обратно в столицу.
После этого последовал обмен резкими заявлениями с обеих сторон, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае новой резни сербов в Косове не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в Косове заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая во вторник на пресс-конференции по итогам 2016 года, заявил о необходимости не допустить силовой конфронтации в регионе.