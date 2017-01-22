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Трамп ответил участникам протестов против него

Международная панорама
22 января, 16:05 дата обновления: 22 января, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Президент США отметил, что не понимает, почему эти люди не голосовали, добавив, что "знаменитости лишь усугубляют ситуацию"
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© EPA/Olivier Douliery / POOL

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты против его инаугурации, которые прошли в субботу во многих городах США и собрали миллионы участников.

"Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию", - написал Трамп на своей официальной странице в сети микробиологов Twitter. Президент США при этом добавил: "Мирные протесты являются принципиальной особенностью нашей демократии. Пусть я и не всегда согласен (с протестующими, - прим. ТАСС), я признаю право людей выражать свое мнение".

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Мадонна
© AP Photo/Jose Luis Magana

Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа

В субботу сотни шествий разных масштабов состоялись во многих городах США, в том числе в Чикаго (штат Иллинойс), Бостоне (штат Массачусетс), Новом Орлеане (штат Луизиана), Майами (штат Флорида), Денвере (штат Колорадо). В особенно крупных демонстрациях участие приняли десятки тысяч человек. Помимо Нью-Йорка (до 500 тыс. участников) самые массовые акции протеста прошли также в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Вашингтоне, на улицы каждого из которых также вышли более полумиллиона человек.

В Вашингтоне на митинге выступили десятки знаменитостей. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем.

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Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
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