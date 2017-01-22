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Нетаньяху намерен обсудить с Трампом Сирию, Иран и палестинский вопрос

Международная панорама
22 января, 17:01 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Строительство в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути возобновления мирных переговоров между израильтянами и палестинцами
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен  обсудить с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонной беседы ситуацию в Сирии, проблему Ирана и палестино-израильские отношения. Об этом сам Нетаньяху сообщил на заседании правительства еврейского государства.

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"Вечером состоится телефонный разговор между мною и президентом Трампом, перед нами стоят многие вопросы: израильско-палестинский вопрос, ситуация в Сирии, иранская угроза", - сказал Нетаньяху. Его высказывания распространила  канцелярия израильского премьера.

Выступая перед министрами, Нетаньяху подчеркнул, что "вопреки сообщениям о снятии иранской угрозы первоочередной задачей Государства Израиль является предотвращение угрозы от плохого ядерного соглашения с Ираном". Нетаньяху известен как активный критик договоренностей по ядерной программе Тегерана, достигнутых летом 2015 года в Вене. Ранее Трамп обвинил предыдущую администрацию США в разрушении отношений с Израилем и подверг резкой критике соглашение с Ираном по ядерной программе, согласно условиям которого с Исламской Республики были сняты санкции. Трамп назвал сделку вредной и обещал от нее отказаться.

В отношении палестино-израильского кризиса Нетаньяху вновь сказал, что "нет никого, кто бы заботился о поселениях больше", чем он сам и возглавляемое им правительство партии "Ликуд". "Мы продолжим заботиться о поселениях и о благе Государства Израиль со всей ответственностью и пониманием", - продолжил Нетаньяху.

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути возобновления мирных переговоров между израильтянами и палестинцами. 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН.

Нетаньяху  также от себя и от имени правительства Израиля поздравил Трампа с инаугурацией. "Мы поздравляем президента Трампа со вступлением в должность", - сказал он. Премьер добавил, что "очень ценит его (Трампа) дружественное отношение к Израилю, а также выраженную им готовность использовать всю силу, всю мощь в борьбе с радикальным исламским терроризмом".

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