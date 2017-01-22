Министр обороны Израиля усомнился в достижении двустороннего соглашения с Палестиной

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Достижение двустороннего соглашения об урегулировании между израильтянами и палестинцами невозможно. Такое мнение высказал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе встречи в Иерусалиме с бывшим главой ЦРУ Дэвидом Петреусом.
"Нет шанса на достижение двустороннего соглашения между Израилем и палестинцами", - сказал Либерман, отметив, что "в течение последних 24 лет все попытки достичь такое соглашение раз за разом проваливались". Высказывания главы оборонного ведомства еврейского государства на встрече с Петреусом распространила пресс-служба возглавляемой Либерманом партии "Наш дом - Израиль" (НДИ).
Либерман, говоря о роли США в ближневосточном регионе, отметил, что "для борьбы с радикальным исламским террором необходимо как можно скорее создать антитеррористическую коалицию, включающую умеренные арабские страны и Израиль", указали в пресс-службе НДИ. По мнению главы Минобороны Израиля, "успех такой коалиции послужит фундаментом для всеобъемлющего регионального урегулирования, в рамках которого на основе плана обмена территориями и населением возможно разрешение израильско-палестинского конфликта".
Либерман и Петреус обсудили также актуальное "состояние отношений между Израилем и США, подтвердили обоюдное стремление продолжать укреплять израильско-американские отношения при президенте Трампе в свете региональных и глобальных вызовов", добавили в пресс-службе партии.