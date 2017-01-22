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Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня

Международная панорама
22 января, 18:04 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Общая численность британской армии составляет 83,3 тыс. человек
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© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

ЛОНДОН, 22 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Сокращение бюджета британской армии привело к тому, что в случае военного конфликта ее единственное боевое подразделение, готовое к немедленному развертыванию, может быть уничтожено за полдня. С таким предупреждением выступил действующий при британской армии аналитический Центр исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), рассмотревший гипотетическую возможность конфликта с "опытным противником".

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И хотя авторы доклада, выдержки из которого цитирует газета Independent, признают, что Соединенное Королевство не находится под угрозой прямого нападения со стороны какого-либо государства, они задаются вопросом, готова ли британская армия к тому, что она будет втянута в конфликт вследствие агрессии в отношении союзников или страны, имеющей для Великобритании стратегическое значение.

"Если рассмотреть готовность исключительно через призму чисто людских резервов или способности к дислокации сил, то ответ будет простым - нет. Британская армия, испытывающая на себе годы бюджетных сокращений, находится на минимальном уровне (своих возможностей)", - говорится в исследовании.

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"Перспективы "потерять подразделение за полдня" будет оказывать давление на командование", - добавляют авторы аналитического центра.

Последний раз Великобритания направила боевое подразделение в театр боевых действий в 2003 году во время войны в Ираке. Начнись война завтра, пишет издание, Лондон смог бы оперативно бросить в бой подразделение численностью всего от 5 до 10 тыс. человек. Но на этом проблемы бы не закончились. "Королевские ВВС не в состоянии транспортировать большое количество тяжелых машин, таких, как танки, в то время, как всего лишь треть от боевой бригады смогла бы воспользоваться средствами военно- морского флота".

О британской армии

Times в этой связи приводит следующую статистику: общая численность британской армии составляет на настоящий момент 83,3 тыс. военных по сравнению с 102 тыс. в 2010 году.

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На вооружении находятся 227 танков и 50 штурмовых вертолетов.

При этом армия обладает всего одной готовой к немедленному развертыванию в боевой порядок дивизией, по сравнению с 9 во время холодной войны, 46 - во время Второй мировой войны и 90 - во время Первой мировой войны.

О существовании доклада стало известно спустя несколько дней после того, как британские СМИ сообщили о том, что Великобритания осуществила пробную переправку танка Challenger 2, боевых машин пехоты Warrior  и ремонтно-эвакуационных машин во Францию через туннель под проливом Ла-Манш в рамках учений по противодействию гипотетической угрозе со стороны вооруженных сил РФ. По утверждению источника в британском Минобороны, во время прошедших учений речь не шла о переброске техники в Восточную Европу, а лишь о отработке способов переправки танков через пролив.

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