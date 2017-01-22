Консультации РФ, Турции и Ирана по Сирии продолжаются около пяти часов

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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Консультации России, Турции и Ирана по Сирии в Астане продолжаются уже около пяти часов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Стороны начали встречу около 17:00 по местному времени (14:00 мск) и продолжают с тех пор работу с непродолжительными перерывами. Участники согласовывают документ, закрепляющий режим перемирия, который затем, как ожидается, будет представлен правительству и оппозиции Сирии на переговорах 23-24 января. Как сообщил ранее советник-посланник посольства РФ в Казахстане Александр Мусиенко, переговоры идут "тяжело и вязко".
Время завершения консультаций неизвестно. Различные источники не сходятся в оценках относительно прогресса согласования пунктов документа. Сейчас стороны вновь ушли на небольшой перерыв.
Переговоры по Сирии в Астане между правительством и вооруженной оппозицией в Астане пройдут 23-24 января. В них также участвуют делегации РФ, Ирана, Турции, США и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.