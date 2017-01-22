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ABC: Маккейн заявил, что проголосует за утверждение Тиллерсона госсекретарем США

Международная панорама
22 января, 19:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Сенатор отметил, что ранее его сомнения касались связей бизнесмена с Россией и его других прошлых связей
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НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Влиятельный сенатор Конгресса США Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона) проголосует за утверждение кандидатуры бизнесмена Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря в новой администрации Дональда Трампа. Об этом законодатель заявил в интервью телеканалу ABC.

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По словам Маккейна, он встречался с Тиллерсоном, который во время разговора, в частности, рассказал сенатору "о своих взглядах на Россию", а также о том, "какими были его обязанности в качестве руководителя одной из крупнейших корпораций в мире". Тиллерсон ранее являлся главой нефтегазового гиганта ExxonMobil.

"Мои сомнения касались его связей с Россией и его других прошлых связей", - заявил Маккейн, говоря о бизнесмене. "Это было непросто", - отметил сенатор, подчеркнув, что он принял решение "голосовать в поддержку" кандидатуры Тиллерсона. По словам Маккейна, при наличии сомнений в таких случаях он всегда "выписывает новому президенту кредит доверия", полагаясь на его мнение, что и произошло в данном случае.

Ранее председатель комитета Сената по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил, что Тиллерсон, скорее всего, будет утвержден на посту госсекретаря США. Слушания с участием кандидата прошли на прошлой неделе и длились приблизительно девять часов. Законодатели затронули такие темы, как конфликт в Сирии, отношения США с Россией, воссоединение Крыма с РФ. Голосование полного состава Сената по кандидатуре Тиллерсона запланировано на следующую неделю.

В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона, который в то время был главой ExxonMobil, орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

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