Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозиции

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Представители российской делегации проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозиции. Об этом ТАСС сообщил член делегации сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди, советник Высшего комитета по переговорам (ВКП) .

Встреча проходит в гостинице "Гранд Парк Есиль", где проживает часть сирийской оппозиции, прибывшей в казахстанскую столицу для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии.