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Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозиции

Международная панорама
22 января, 20:24 UTC+3
Встреча проходит в гостинице "Гранд Парк Есиль", где проживает часть сирийской оппозиции
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Член делегации сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди

Член делегации сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди

© AP Photo/Sergei Grits

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Представители российской делегации проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозиции. Об этом  ТАСС сообщил член делегации сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди, советник Высшего комитета по переговорам (ВКП) .

Встреча проходит в гостинице "Гранд Парк Есиль", где проживает часть сирийской оппозиции, прибывшей в казахстанскую столицу для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии.

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