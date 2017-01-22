Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозиции

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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Представители российской делегации проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозиции. Об этом ТАСС сообщил член делегации сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди, советник Высшего комитета по переговорам (ВКП) .
Встреча проходит в гостинице "Гранд Парк Есиль", где проживает часть сирийской оппозиции, прибывшей в казахстанскую столицу для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии.