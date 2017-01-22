ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Влиятельные сенаторы США намерены внести законопроект, который запретил бы президенту Дональду Трампу без одобрения Конгресса снимать санкции, введенные в отношении России бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в интервью телекомпании ABC.

По его словам, ряд сенаторов крайне не устраивает имеющаяся у Трампа возможность снять санкции против РФ в обход Конгресса. В связи с этим Шумер вместе с еще одним сенатором Беном Кардином (демократ, от штата Мэриленд) намеревается на следующей неделе внести законопроект, согласно которому любое решение Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении России должно быть одобрено Конгрессом. По словам Шумера, законопроект также получил поддержку со стороны двух наиболее известных критиков РФ - республиканских сенаторов Джона Маккейна (от штата Аризона) и Линдси Грэма (от Южной Каролины).

В интервью Шумер также бездоказательно обвинил РФ в причастности к событиям на Украине, угрозе странам Балтии и вмешательстве в американские выборы, что Москва неоднократно опровергала. "Если мы снимем санкции, то это призовет Россию продолжать вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи", - утверждал Шумер, выразив надежду, что предлагаемый законопроект получит поддержку со стороны обеих партий.

Маккейн в свою очередь в интервью тому же телеканалу заявил, что также "крайне обеспокоен отношениями" между США и РФ. Он утверждал, что многие члены новой администрации Трампа, включая недавно утвержденных на посты министров обороны и национальной безопасности Джеймса Мэттиса и Джона Келли, считают Россию "серьезным вызовом". Бездоказательно обвинив РФ в "военных преступлениях" в Сирии, Маккейн призвал к усилению санкций в отношении Москвы. "Мы должны (ввести) больше санкций против России, мы не должны ослаблять их", - сказал он.

Большинство санкций в отношении России были введены экс-президентом США Бараком Обамой с помощью так называемых исполнительных указов, которые не требуют одобрения Конгресса. Таким образом, Трамп может без особого труда отменить их с помощью таких же указов и без согласия на это законодательного органа. Ранее Трамп заявлял о намерении "по крайней мере в течение некоторого времени" после своего вступления в должность главы государства оставить в силе ограничительные меры против России. Он также говорил, что может отменить санкции в обмен на достижение с Москвой каких-либо выгодных для Вашингтона сделок, в частности соглашения о сокращении ядерных арсеналов.