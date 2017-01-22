ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Более 1 млн поездок было совершено в метрополитене Вашингтона 21 января, когда в американской столице прошла акция протеста "Марш женщин", которую организовали противники 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава пресс-службы подземки Дэн Стессел.

"В субботу было совершено 1 001 616 поездок", - отметил он в беседе с журналистами, добавив, что это рекорд для столичного метрополитена. Для сравнения он отметил, что в пятницу - день инаугурации Трампа - было зафиксировано более 570 тыс. поездок.

Прежний рекорд, по данным Стессела, был установлен 30 октября 2010 года, когда десятки тысяч американцев собрались на столичном главном бульваре на митинг в знак протеста против неприглядной политической борьбы, разделившей страну накануне выборов в Конгресс США на два непримиримых лагеря. Тогда в метрополитене было совершено 825 тыс. поездок.

21 января на улицы Вашингтона вышли, по официальным данным, более 500 тыс. человек, протестовавших против политики Трампа. Их поддержали многие американские знаменитости. Демонстрация прошла мирно и спокойно, полиция не сообщала о задержаниях.