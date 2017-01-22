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МВД Австрии подтверждает взаимосвязь между задержаниями в Нойсе и Вене

Международная панорама
22 января, 20:54 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Предполагаемый сообщник подозреваемого в подготовке теракта в Вене был задержан в воскресенье в городе Нойс на западе Германии
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ВЕНА, 22 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Министерство внутренних дел Австрии подтвердило, что между задержаниями в германском Нойсе и Вене есть взаимосвязь. Об этом сообщило агентство APA.

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Предполагаемый сообщник подозреваемого в подготовке теракта в Вене был задержан в воскресенье в городе Нойс на западе Германии (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Как пишет немецкое издание Focus, подозреваемый планировал атаку с использованием бомбы против полицейских и военнослужащих бундесвера. Согласно следователям, он находился в тесном контакте с задержанным в австрийской столице подростком. Оба могли собирать взрывное устройство в квартире в Нойсе.

20 января австрийская полиция задержала в венском районе Фаворитен подозреваемого в планировании теракта. Сведения о подготовке атаки поступили в Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии от коллег из ФРГ. Сообщалось, что группа радикальных исламистов албанского происхождения, близкая к группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планирует устроить теракт в австрийской столице в период с 15 по 30 января.

Задержанным оказался гражданин Австрии с албанскими корнями, который длительное время общался с албанскими исламистами. Он также регулярно посещал Германию, где подвергся влиянию местных салафитов.

По данным газеты Kronen Zeitung, подозреваемый уже признался, что присягнул на верность ИГ. Следствие считает, что задержанный изучал в интернете ресурсы с инструкциями по изготовлению взрывного устройства и даже приступил к сбору необходимых материалов. Как предполагается, он мог планировать террористическую атаку в венском метро.

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