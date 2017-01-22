Войска стран Западной Африки вошли в столицу Гамбии

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Военный контингент государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) вступил в столицу Гамбии город Банжул. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило агентство Reuters.
Военные вошли в город, чтобы обеспечить передачу власти избранному президенту страны Адаму Барроу. По данным AFP, бывший президент Гамбии 51-летний Яйя Джамме, проигравший выборы 1 декабря 2016 года, но не желавший отдавать власть, покинул страну на частном самолете. Он отправился в Экваториальную Гвинею.
Как ожидается, находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии прибудет на родину в понедельник 23 января.
17 января, после отказа признать итоги выборов, Джамме объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, а на следующий день парламент принял резолюцию о продлении срока полномочий президента на 90 дней до окончательного решения Верховного суда о законности прошедших в декабре выборов.
Нежелание Джамме признать поражение и передать власть преемнику спровоцировало серьезный политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В четверг силы ЭКОВАС, прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту.