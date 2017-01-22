Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией

БЕРЛИН/ПАРИЖ, 22 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков, Сергей Щербаков/. Россию нельзя сломать экономическими санкциями, считает лидер французской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями, - заявил Фийон в опубликованном интервью газете Le Monde. - Кто может захотеть конфликта с Россией? Нужно восстанавливать наши отношения".

Французский политик, являющийся кандидатом "Республиканцев" на президентских выборах, выступил за "новое экономическое партнерство с Россией", а также предложил "провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности" на европейском пространстве.

Фийон назвал безответственными тех, кто призывал к вступлению Украины и Грузии в НАТО.

"Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? - отметил Фийон, отвечая на вопрос французского издания о его видении отношений с Россией. - Вдобавок я бы хотел напомнить о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО".

"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок", - заключил Фийон.

Отношения с США

Фийон считает необходимым создание оборонного альянса между Парижем и Берлином после прихода к власти в США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

По его словам, военный союз должен иметь в том числе фонд для финансирования операций за рубежом. "Мы не обязаны мириться с американскими правилами игры", - подчеркнул французский политик, который 23 января проведет в Берлине переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, министром финансов Вольфгангом Шойбле и главой Минобороны Германии Урсулой фон дер Ляйнен.

По оценкам кандидата в президенты от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", в настоящий момент отношения между Францией и Германией носят неудовлетворительный характер. "Партнерство никогда не было таким пустым и слабым как сегодня", - указал Фийон.

В то же время он отметил, что ЕС находится в "очень плохом состоянии", в том числе из-за того, что в содружестве "нет солидного противовеса сильной Германии". Как считает политик, Brexit может оказаться для Евросоюза "убийственным", если проект единой Европы не получится вернуть к жизни.

Урегулирование в Сирии

Фийон убежден, что Россия стремится искоренить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

"Россия пытается не допустить прихода боевиков ИГ к власти в Дамаске, - заявил Фийон. - Большая часть западной политической элиты этого просто не понимает".

По мнению французского политика, со стороны Парижа и других европейских столиц "было грубой ошибкой требовать ухода (президента Сирии) Башара Асада в качестве предварительного условия для начала мирного процесса". "В результате европейские страны оказались на обочине процесса урегулирования в Сирии, а их место заняли Россия, Иран и Турция", - констатировал Фийон.

Фийон неоднократно заявлял, что Елисейскому дворцу уже давно следовало сменить политику в отношении сирийского конфликта. "Я констатирую, что политика, которую мы вели четыре года, провалилась, что гражданская война (в Сирии) только усилилась, - сказал он в ходе праймериз "Республиканцев" минувшей осенью. - Позволила ли проводимая нами политика положить конец этому насилию? Нет, и нужно это признать и начать искать другой способ действия".