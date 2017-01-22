Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией

Международная панорама
22 января, 22:09 дата обновления: 22 января, 22:22 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Кандидат в президенты Франции также раскритиковал внешнюю политику США, отношения европейских стран к урегулированию в Сирии и приглашение в НАТО Украины и Грузии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

БЕРЛИН/ПАРИЖ, 22 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков, Сергей Щербаков/. Россию нельзя сломать экономическими санкциями, считает лидер французской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями, - заявил Фийон в опубликованном интервью газете Le Monde. - Кто может захотеть конфликта с Россией? Нужно восстанавливать наши отношения".

Французский политик, являющийся кандидатом "Республиканцев" на президентских выборах, выступил за "новое экономическое партнерство с Россией", а также предложил "провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности" на европейском пространстве.

Смотрите также
Рада разрешила военным НАТО участвовать в учениях на Украине в 2017 году

Фийон назвал безответственными тех, кто призывал к вступлению Украины и Грузии в НАТО.

"Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? - отметил Фийон, отвечая на вопрос французского издания о его видении отношений с Россией. - Вдобавок я бы хотел напомнить о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО".

"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок", - заключил Фийон.

Отношения с США

Фийон считает необходимым создание оборонного альянса между Парижем и Берлином после прихода к власти в США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

Смотрите также
Би-би-си: Трамп рассмотрит возможность реформирования НАТО

По его словам, военный союз должен иметь в том числе фонд для финансирования операций за рубежом. "Мы не обязаны мириться с американскими правилами игры", - подчеркнул французский политик, который 23 января проведет в Берлине переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, министром финансов Вольфгангом Шойбле и главой Минобороны Германии Урсулой фон дер Ляйнен.

По оценкам кандидата в президенты от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", в настоящий момент отношения между Францией и Германией носят неудовлетворительный характер. "Партнерство никогда не было таким пустым и слабым как сегодня", - указал Фийон.

В то же время он отметил, что ЕС находится в "очень плохом состоянии", в том числе из-за того, что в содружестве "нет солидного противовеса сильной Германии". Как считает политик, Brexit может оказаться для Евросоюза "убийственным", если проект единой Европы не получится вернуть к жизни.

Урегулирование в Сирии

Фийон убежден, что Россия стремится искоренить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Смотрите также
Самолеты ВКС на авиабазе Хмеймим
Соглашение о размещении авиации ВС РФ в Сирии действует в течение 49 лет

"Россия пытается не допустить прихода боевиков ИГ к власти в Дамаске, - заявил Фийон. - Большая часть западной политической элиты этого просто не понимает".

По мнению французского политика, со стороны Парижа и других европейских столиц "было грубой ошибкой требовать ухода (президента Сирии) Башара Асада в качестве предварительного условия для начала мирного процесса". "В результате европейские страны оказались на обочине процесса урегулирования в Сирии, а их место заняли Россия, Иран и Турция", - констатировал Фийон.

Фийон неоднократно заявлял, что Елисейскому дворцу уже давно следовало сменить политику в отношении сирийского конфликта. "Я констатирую, что политика, которую мы вели четыре года, провалилась, что гражданская война (в Сирии) только усилилась, - сказал он в ходе праймериз "Республиканцев" минувшей осенью. - Позволила ли проводимая нами политика положить конец этому насилию? Нет, и нужно это признать и начать искать другой способ действия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фийон, Франсуа
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мадонна заявила, что ее слова в адрес Трампа на марше протеста вырвали из контекста
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
CNN: хакеры разместили фальшивку об атаке РФ на США в аккаунте NYT в Twitter
4
ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход Конгресса
5
Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки
6
Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама