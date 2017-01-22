ABC: Трамп не будет публиковать свою налоговую отчетность

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп не будет публиковать свою налоговую отчетность. Об этом сообщила советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу ABC.

Ведущий попросил ее дать ответ на размещенную в пятницу на сайте Белого дома петицию с требованием к Трампу немедленно опубликовать сведения о его налогах. Согласно установленным правилам, для того, чтобы Белый дом отреагировал на петицию, она должна в течение месяца с момента публикации набрать как минимум 100 тыс. голосов. Эта цифра была достигнута за сутки, по состоянию на текущий момент число подписавшихся превышает 200 тыс. человек.

"Ответ Белого дома таков, что он (Трамп) не будет публиковать свою налоговую отчетность", - заявила Конуэй, добавив, что "людям нет дела" до данной информации. "Они проголосовали за него", - сказала она. "Большинству американцев важнее, как будут выглядеть их налоговые декларации в то время, как президент Трамп возглавляет администрацию", - указала советница, имея в виду предвыборные обещания республиканца ослабить налоговое бремя.

Ранее на первой в этом году пресс-конференции Трамп указал, что не будет публиковать свою налоговую отчетность, так как она проходит аудит. "Единственные, кому есть дело до моей налоговой декларации, - это журналисты", - сказал он.

Между тем в другом интервью телеканалу NBC Конуэй поддержала заявления пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, который, выступая ранее перед журналистами, обвинил СМИ в искажении фактов при освещении инаугурации президента, в частности в намеренном занижении числа зрителей, присутствовавших на церемонии в Вашингтоне. Как заявил ведущий телеканала, неверные сведения привел как раз Спайсер, который заявил, что за инаугурацией Трампа наблюдала крупнейшая аудитория в истории, однако Конуэй с этим не согласилась. "Вы говорите, что это ложь, но пресс- секретарь Спайсер представил альтернативные данные", - сказала она. При этом Конуэй добавила, что, если журналисты будут обсуждать пресс-секретаря в негативном ключе, то Белый дом "может пересмотреть отношения" со СМИ.

Ранее Спайсер, впервые выступив перед журналистами в качестве пресс-секретаря президента, заявил, что СМИ намеренно пытались "преуменьшить энтузиазм" сторонников Трампа, присутствовавших на его инаугурации, и осудил такие действия. "Нечестность прессы затрудняет сплочение страны", - сказал пресс-секретарь, заявив, что новая администрация будет со своей стороны "требовать отчета" от СМИ по поводу их работы.