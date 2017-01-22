Бенуа Амон и Манюэль Вальс выходят во второй тур праймериз социалистов во Франции

ПАРИЖ, 22 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Бывший министр образования Франции Бенуа Амон и экс-премьер Манюэль Вальс выходят во второй тур праймериз французской Соцпартии. Об этом сообщили в штаб-квартире социалистов после подсчета голосов почти в половине избирательных участков.

На данный момент Амон набирает 35,21% голосов, Вальс - 31,56%. Замыкает тройку лидеров экс-министр экономики Арно Монтебур, в пользу которого проголосовали лишь около 18% избирателей, пришедших на праймериз.

Всего участие в голосовании приняли семь кандидатов. Долгое время фаворитом гонки являлся Вальс, однако в последние недели Амон, который покинул правительство в 2014 году из-за кардинальных разногласий с президентом, смог составить ему серьезную конкуренцию. В ходе телевизионных дебатов, предшествовавших праймериз, именно он нередко вызывал наибольшие симпатии у французских избирателей.

Бывший министр экономики Франции Арно Монтебур, занявший третье место в первом туре праймериз социалистов, поддержал Амона.

"Во втором туре я проголосую за Бенуа Амона и призываю вас сделать так же", - заявил Монтебур, в пользу которого проголосовало около 18% избирателей, пришедших на праймериз.

Вместе с тем в поддержку другого финалиста первичных выборов - экс-премьера Манюэля Вальса выступила другой кандидат Сильвия Пинель (2% голосов).

Явка на выборах

Нынешние праймериз правящей Соцпартии прошли при весьма умеренной явке. Как сообщил председатель организационного комитета Тома Клег, на выборы пришли около 2 млн французов. Наблюдатели отмечают, что данная планка заметно ниже, чем на прошлых праймериз в 2011 году, когда на участки пришло голосовать 2,7 млн человек. И это гораздо ниже, чем явка на первичных выборах ведущей оппозиционной партии "Республиканцы", которые состоялись в ноябре (4,3 млн человек).

По мнению аналитиков, за пятилетний мандат президента Франсуа Олланда, который так и не смог выполнить большинство из ключевых обещаний в сфере экономики и социальной политики, французы серьезно разочаровались в социалистах. Примечательно, что сам Олланд даже не принимает участия в голосовании собственной партии - он отправился с визитом в Чили. Причем сроки этой поездки, как утверждают французские СМИ, намеренно совпадают с первым туром праймериз. Не исключается, что президента не будет в стране и в день второго тура, когда произойдет противоборство двух вышедших в него кандидатов.

Кто мог голосовать

Всего по Франции было открыто более 7500 избирательных участков, проголосовать можно было также через интернет. Праймериз были открыты для всех французов, зарегистрированных в государственных списках избирателей: для этого надо было просто предъявить карточку избирателя.

Также для получения бюллетеня было необходимо внести символическую плату в 1 евро, которая пойдет в фонд Соцпартии для организации второго тура праймериз, и поставить подпись под хартией, чтобы доказать, что голосующие "разделяют республиканские ценности Французской Республики и левых сил".

Второй тур праймериз Соцпартии состоится 29 января.