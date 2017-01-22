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WikiLeaks объявила охоту на налоговую декларацию Трампа

Международная панорама
22 января, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
На первой в этом году пресс-конференции президент США указал, что не будет публиковать свою налоговую отчетность, так как она проходит аудит
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Организация WikiLeaks объявила, что готова опубликовать налоговую декларацию президента США Дональда Трампа и попросила пользователей интернета прислать ей материалы на этот счет. Об этом говорится в сообщении WikiLeaks, опубликованном в сети микроблогов Twitter.

"Советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее к нам на сайт, мы сможем это сделать", - заявили в WikiLeaks.

Размещенная на сайте Белого дома общественная петиция с требованием немедленной публикации полной налоговой отчетности Трампа всего за сутки набрала более 100 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы Белый дом на нее отреагировал. Однако Конуэй в интервью телеканалу ABC заявила, что Трамп не будет публиковать свою налоговую отчетность, добавив, что "людям нет дела" до данной информации, так как, по ее мнению, "большинству американцев важнее, как будут выглядеть их собственные налоговые декларации" при президентстве Трампа, имея в виду предвыборные обещания республиканца ослабить налоговое бремя.

На первой в этом году пресс-конференции Трамп также указал, что не будет публиковать свою налоговую отчетность, так как она проходит аудит. По его словам, единственные, кому есть дело до его налоговой декларации, - это журналисты.

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