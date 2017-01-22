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Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой

Международная панорама
22 января, 22:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС
45-й президент США подчеркнул, что не будет разглашать содержание послания
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© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, вступивший в должность президента США, прочитал записку, оставленную ему предшественником Бараком Обамой в рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он сам сообщил перед церемонией приведения к присяге высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Я зашел в Овальный кабинет и нашел это прекрасное письмо от президента Обамы. С его стороны было замечательно написать его", - отметил он, подчеркнув, что не будет разглашать содержание послания.

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