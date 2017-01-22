Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой

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ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, вступивший в должность президента США, прочитал записку, оставленную ему предшественником Бараком Обамой в рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он сам сообщил перед церемонией приведения к присяге высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
"Я зашел в Овальный кабинет и нашел это прекрасное письмо от президента Обамы. С его стороны было замечательно написать его", - отметил он, подчеркнув, что не будет разглашать содержание послания.