Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, вступивший в должность президента США, прочитал записку, оставленную ему предшественником Бараком Обамой в рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он сам сообщил перед церемонией приведения к присяге высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Я зашел в Овальный кабинет и нашел это прекрасное письмо от президента Обамы. С его стороны было замечательно написать его", - отметил он, подчеркнув, что не будет разглашать содержание послания.