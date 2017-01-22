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Замглавы миссии ОБСЕ предупредил об угрозе химического загрязнения в Донбассе

Международная панорама
22 января, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
По словам Александра Хуга, сторонам конфликта необходимо прекратить огонь и отвести вооружения на территории у населенного пункта Новгородское
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг предупредил об угрозе химического загрязнения в Донбассе.

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"Хранилище химических отходов фенольного завода в населенном пункте Новгородское зажато между позициями сторон всего лишь в 400 метрах друг от друга, - говорится на официальной странице СММ ОБСЕ в Twitter. - В худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".

По словам Хуга, который накануне посетил ряд населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, сторонам конфликта необходимо прекратить огонь и отвести вооружения на этой территории.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в белорусской столице согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод вооружений, а также пункты политического урегулирования.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, в том числе и в вопросах безопасности.

Контактная группа 21 декабря 2016 года приняла еще одну, десятую по счету, попытку установления с 24 декабря 2016 года "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" на востоке Украины, но после нескольких дней затишья число обстрелов на линии соприкосновения вновь увеличилось.

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