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Мэй пообещала Столтенбергу донести до Трампа мысль о важности развития НАТО

Международная панорама
22 января, 23:53 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Премьер-министр Великобритании намерена заявить президенту США о необходимостьи продолжения развития альянса "для того, чтобы он мог противостоять самым большим угрозам нынешнего времени"
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ЛОНДОН, 22 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в предстоящую пятницу донесет до него мысль о важности дальнейшего развития Североатлантического альянса. Об этом проинформировала премьерская канцелярия, сообщив о состоявшемся телефонном разговоре Мэй со Столтенбергом.

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"Они обсудили сохраняющуюся важность альянса как оплота нашей обороны и согласились с необходимостью продолжения развития альянса для того, чтобы он мог противостоять самым большим угрозам нынешнего времени, в особенности терроризму и кибератакам. Премьер сказала, что на наступающей неделе она бы привезла эти тезисы в Вашингтон, где, как ожидается, она обсудит вопросы, связанные с НАТО, с президентом Трампом", - говорится в сообщении резиденции на Даунинг-стрит.

Ранее в интервью Би-би-си Мэй заявила, что собирается обсудить с Трампом торговые отношения Лондона и Вашингтона, ситуацию в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом, а также конфликт в Сирии.

В своем интервью еще в качестве избранного президента США германской и британской газетам Blid и Times, вышедшим 16 января, Трамп заявил, что Североатлантический альянс является устаревшей организацией. "Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад", - отметил Трамп. "Во-вторых, страны не платят больше то, что должны платить", - продолжил он, отметив, что Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства. "Это несправедливо по отношению к США", - подчеркнул он.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Столтенберг, Йенс
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