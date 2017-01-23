Президент Словении прибудет в Москву с визитом 10 февраля

ЛЮБЛЯНА, 23 января. /Корр. ТАСС Денис Ярославцев/. Президент Словении Борут Пахор нанесет визит в Россию 10 февраля с целью развития политических и экономических связей двух стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила советник словенского президента по связям с общественностью Шпела Вовк.

"Предстоящий визит состоится по приглашению российского президента Владимира Путина, - отметила Вовк. - Он будет носить ответный характер и очень важен для развития наших двусторонних связей. Основными темами переговоров станут вопросы развития политического диалога, а также экономических отношений между Любляной и Москвой". По ее словам, сопровождать Борута Пахора во время его визита в Москву будут министр иностранных дел Карл Эрьявец, министр сельского хозяйства Деян Жидан, министр инфраструктуры Петер Гашпершич, а также представители словенских деловых кругов.

Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут совместные экономические соглашения, общая стоимость которых составит около €250 млн.

Как заметила Вовк, словенский президент посетит в Россию в рамках своей международной поездки, во время которой также побывает в Германии и на Украине.

30 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин нанес визит в Словению. Российский лидер присутствовал на мемориальной церемонии у Русской часовни под перевалом Вршич, а также открыл первый в республике памятник российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в Первой и Второй мировых войнах. Тогда же Владимир Путин пригласил словенского президента приехать в Москву с ответным визитом.