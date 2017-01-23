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VTV: Мадуро отправил в отставку председателя центробанка Венесуэлы

Международная панорама
23 января, 0:54 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Рикардо Сангино сменил на этом посту Нельсона Мерентеса
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МЕХИКО, 23 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье сменил руководителя центрального банка (ЦБ) страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своей телепередачи Los Domingos con Maduro (в переводе с испанского "Воскресенья с Мадуро") на канале VTV. Вместо Нельсона Мерентеса новым главой ЦБ стал Рикардо Сангино.

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"В связи с уходом товарища Нельсона Мерентеса я, используя свои полномочия, решил назначить Рикардо Сангино председателем центрального банка Венесуэлы", - сообщил глава государства. Он подчеркнул, что "очень хорошо" знает Сангино, и отметил, что тот прекрасно осведомлен о ситуации в финансовой сфере в Боливарианской Республике.

Смена главы регулятора произошла на фоне острого социально-экономического кризиса в Венесуэле, осложненного трехзначной инфляцией. На минувшей неделе агентство Reuters, получившее доступ к предварительному годовому отчету ЦБ, сообщило, что в 2016 году уровень инфляции в стране достиг 800%.

Темпы роста цен заставили власти Венесуэлы в конце прошлого года начать замену денежных знаков. Если до декабря 2016 года самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, то в настоящее время в обращение поступают банкноты номиналом 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 и 20000 тысяч боливаров.

По установленному государством курсу 100 боливаров равны примерно $10 США, однако на черном валютном рынке доллар стоит в десятки раз дороже.

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