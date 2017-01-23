VTV: Мадуро отправил в отставку председателя центробанка Венесуэлы

МЕХИКО, 23 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье сменил руководителя центрального банка (ЦБ) страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своей телепередачи Los Domingos con Maduro (в переводе с испанского "Воскресенья с Мадуро") на канале VTV. Вместо Нельсона Мерентеса новым главой ЦБ стал Рикардо Сангино.

"В связи с уходом товарища Нельсона Мерентеса я, используя свои полномочия, решил назначить Рикардо Сангино председателем центрального банка Венесуэлы", - сообщил глава государства. Он подчеркнул, что "очень хорошо" знает Сангино, и отметил, что тот прекрасно осведомлен о ситуации в финансовой сфере в Боливарианской Республике.

Смена главы регулятора произошла на фоне острого социально-экономического кризиса в Венесуэле, осложненного трехзначной инфляцией. На минувшей неделе агентство Reuters, получившее доступ к предварительному годовому отчету ЦБ, сообщило, что в 2016 году уровень инфляции в стране достиг 800%.

Темпы роста цен заставили власти Венесуэлы в конце прошлого года начать замену денежных знаков. Если до декабря 2016 года самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, то в настоящее время в обращение поступают банкноты номиналом 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 и 20000 тысяч боливаров.

По установленному государством курсу 100 боливаров равны примерно $10 США, однако на черном валютном рынке доллар стоит в десятки раз дороже.