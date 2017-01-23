Лидер румынских социал-демократов назвал манифестацию в Бухаресте началом госпереворота

БУХАРЕСТ, 23 января. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Лидер Социал-демократической партии (СДП) Румынии, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня назвал прошедшую в воскресенье в румынской столице антиправительственную манифестацию "несанкционированным выступлением против конституционного порядка" и "началом государственного переворота".

По возвращении из США, где он присутствовал на церемонии инаугурации президента Дональда Трампа, Драгня написал на своей страничке в Facebook, что президент Румынии возглавил "несанкционированную манифестацию против правительства Румынии, против конституционного порядка и против народного голосования 11 декабря". По его словам, это представляет собой "начало государственного переворота".

В свою очередь, бывший премьер-министр Дачиан Чолош написал в Facebook, что "люди, которые вышли на улицу этим вечером, не были привезены в автобусах, не были подкуплены обещаниями и иллюзиями", а руководствовались идеалами.

Румынская служба информации (РСИ) распространила в воскресенье сообщение для печати, в котором отвергает прозвучавшие в некоторых СМИ утверждения об участии ведомства в организации акции протеста. "Категорически отвергаем любую попытку втянуть РСИ в политические диспуты, организацию протестов и другие действия, не связанные с задачами, которые определены законом", - указывается в нем. "РСИ подтверждает решимость оставаться равноудаленной и политически нейтральной".

В воскресенье в Бухаресте прошла антиправительственная манифестация, в которой принял участие президент Клаус Йоханнис. Манифестанты протестовали против намерения правительства принять нормативные акты, которые, по их мнению, позволят коррумпированным политикам уйти от уголовной ответственности. Всего в акции протеста, согласно жандармерии приняли участие 15 тысяч человек.