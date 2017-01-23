Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер румынских социал-демократов назвал манифестацию в Бухаресте началом госпереворота

Международная панорама
23 января, 1:41 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
В антиправительственной манифестации принял участие президент страны Клаус Йоханнис
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 23 января. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Лидер Социал-демократической партии (СДП) Румынии, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня назвал прошедшую в воскресенье в румынской столице антиправительственную манифестацию "несанкционированным выступлением против конституционного порядка" и "началом государственного переворота".

По возвращении из США, где он присутствовал на церемонии инаугурации президента Дональда Трампа, Драгня написал на своей страничке в Facebook, что президент Румынии возглавил "несанкционированную манифестацию против правительства Румынии, против конституционного порядка и против народного голосования 11 декабря". По его словам, это представляет собой "начало государственного переворота".

В свою очередь, бывший премьер-министр Дачиан Чолош написал в Facebook, что "люди, которые вышли на улицу этим вечером, не были привезены в автобусах, не были подкуплены обещаниями и иллюзиями", а руководствовались идеалами.

Румынская служба информации (РСИ) распространила в воскресенье сообщение для печати, в котором отвергает прозвучавшие в некоторых СМИ утверждения об участии ведомства в организации акции протеста. "Категорически отвергаем любую попытку втянуть РСИ в политические диспуты, организацию протестов и другие действия, не связанные с задачами, которые определены законом", - указывается в нем. "РСИ подтверждает решимость оставаться равноудаленной и политически нейтральной".

В воскресенье в Бухаресте прошла антиправительственная манифестация, в которой принял участие президент Клаус Йоханнис. Манифестанты протестовали против намерения правительства принять нормативные акты, которые, по их мнению, позволят коррумпированным политикам уйти от уголовной ответственности. Всего в акции протеста, согласно жандармерии приняли участие 15 тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Йоханнис, Клаус
Страны
Румыния
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мадонна заявила, что ее слова в адрес Трампа на марше протеста вырвали из контекста
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
CNN: хакеры разместили фальшивку об атаке РФ на США в аккаунте NYT в Twitter
4
ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход Конгресса
5
Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки
6
Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама