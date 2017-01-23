Трамп пригласил Нетаньяху посетить Белый дом в начале февраля

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ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил его посетить Белый дом в начале февраля. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы главы государства.
"Президент пригласил премьер-министра Нетаньяху на встречу в Белый дом в начале февраля", - отмечается в сообщении.
Трамп подчеркнул, что "мир между Израилем и палестинцами может быть достигнут только непосредственно" с помощью их диалога, отметили в Белом доме. "Соединенные Штаты будут работать в тесном контакте с Израилем, чтобы добиться прогресса в достижении этой цели", - говорится в сообщении.
Оба политика также обсудили "пути развития и усиления особых американо-израильских отношений, а также безопасность и стабильность на Ближнем Востоке". Президент подчеркнул важность тесного сотрудничества двух стран в сфере обороны, разведки и обеспечения безопасности.
Трамп в разговоре с Нетаньяху обсудил борьбу с угрозами со стороны Ирана.
"Президент и премьер-министр согласились продолжить тесно консультироваться относительно ряда региональных проблем, включая борьбу с угрозами, которые представляет Иран", - говорится в сообщении.
Трамп подтвердил "беспрецедентную приверженность безопасности Израиля и подчеркнул, что противостояние ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство") и другим радикальным исламским террористическим группировкам будет приоритетом его администрации", отметили в Белом доме.
В канцелярии главы израильского правительства охарактеризовали состоявшийся в воскресенье вечером разговор двух лидеров как "очень теплый". Премьер-министр выразил желание работать совместно с президентом Трампом над обеспечением мира и безопасности в регионе исходя из общей позиции так, чтобы между США и Израилем не возникало разногласий", - сообщили также в канцелярии Нетаньяху.