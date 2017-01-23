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Джордж Буш-старший идет на поправку и вскоре будет переведен из реанимации

Международная панорама
23 января, 4:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В воскресенье врачи позволили супруге экс-президента США Барбаре, которая ранее также была госпитализирована, покинуть больницу, однако она предпочла остаться рядом с мужем
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Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший

© EPA/Aidan Crawley

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Состояние экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который находится в больнице в американском Хьюстоне (штат Техас), продолжает улучшаться, он может быть переведен из реанимационного отделения уже через один или два дня. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы 41-го главы американского государства.

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"Врачи Методистской больницы Хьюстона воодушевлены улучшающимся состоянием здоровья (бывшего) президента Буша, - отмечается в заявлении. - Его показатели жизненно-важных функций в норме, и мы надеемся, что его переведут из отделения реанимации и интенсивной терапии уже через один-два дня".

При этом в пресс-службе сообщили, что врачи разрешили ранее также госпитализированной супруге бывшего главы Белого дома Барбаре Буш покинуть больницу в воскресенье, однако она предпочла остаться в медучреждении еще на один день, чтобы "продолжить свое восстановление" от болезни и "оставаться рядом с мужем".

Неделю назад 92-летний Буш-старший, возглавлявший страну в 1989-1993 годах, был доставлен в одну из больниц Хьюстона "из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией". В среду ему была проведена процедура для очищения дыхательных путей. В тот же день 91-летняя Барбара Буш по собственному желанию также была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем, врачи впоследствии диагностировали у нее бронхит.

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