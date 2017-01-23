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WSJ: спецслужбы США изучали контакты помощника Трампа по нацбезопасности с РФ

Международная панорама
23 января, 6:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Основной целью проверок было выяснение того, проводились ли такие контакты в нарушение закона
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Майкл Флинн

Майкл Флинн

© EPA/ANTHONY BEHAR/SIPA USA

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американские спецслужбы изучали контакты, которые имели место между помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и официальными представителями России. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

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По ее данным, расследование связей Флинна проводили в том числе ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Как отмечает газета, целью проверок было "установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона".

Особое внимание спецслужб привлек телефонный разговор, состоявшийся между помощником Трампа и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря прошлого года, указывает издание. Аналогичные проверки проводились также и в отношении "более ранних бесед между Флинном и представителями России", пишет газета, не уточняя, о каких контактах может идти речь. При этом The Wall Street Journal добавляет, что ей неизвестно, когда именно спецслужбы начали проверки в отношении Флинна, к каким результатам они привели и продолжаются ли до сих пор.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Трампа находится "абсолютно не в курсе" расследования и не знает, что могло послужить его причиной, сообщает The Wall Street Journal.

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Ранее представитель Трампа Шон Спайсер, являющийся теперь пресс-секретарем президента США, заявил, что Флинн провел в конце прошлого года телефонную беседу с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В ходе нее стороны, по словам Спайсера, обсуждали организацию телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом после инаугурации последнего. Как сообщало агентство Reuters, разговор состоялся 29 декабря прошлого года, то есть в тот день, когда администрация теперь уже бывшего главы Белого дома Барака Обамы объявила о введении санкций в отношении Москвы, включавших высылку из США 35 российских дипломатов.

В администрации Обамы связали введенные санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых прежние власти США обвиняли РФ. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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