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Правительство и оппозиция Сирии на открытии переговоров в Астане сели за один стол

Международная панорама
23 января, 11:51 UTC+3 АСТАНА 23, января. /ТАСС
На открытии присутствовали постпред Сирии при ООН Башар Джаафари и представитель "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш
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© AP Photo/Sergei Grits

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Представители сирийских делегаций правительства и оппозиции на открытии переговоров по Сирии в Астане сели за один стол.

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На открытии присутствовали глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари и представитель "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш, считающийся главным представителем оппозиции в Астане.

Сами переговоры, как ожидается, будут проходить через посредника. Во время попыток перезапуска межсирийских переговоров в Женеве в 2016 году правительство и оппозиция не оказывались за одним столом никогда.

Участники встречи не стали делать заявлений на открытии. Было зачитано приветствие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С приветствием к участникам обратился также глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

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