Правительство и оппозиция Сирии на открытии переговоров в Астане сели за один стол

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Представители сирийских делегаций правительства и оппозиции на открытии переговоров по Сирии в Астане сели за один стол.

На открытии присутствовали глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари и представитель "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш, считающийся главным представителем оппозиции в Астане.

Сами переговоры, как ожидается, будут проходить через посредника. Во время попыток перезапуска межсирийских переговоров в Женеве в 2016 году правительство и оппозиция не оказывались за одним столом никогда.

Участники встречи не стали делать заявлений на открытии. Было зачитано приветствие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С приветствием к участникам обратился также глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.