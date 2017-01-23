Правительство и оппозиция Сирии на открытии переговоров в Астане сели за один стол

Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента UIPM по бизнес-проектамСпорт 23 января, 14:27
Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не началисьНовости Урала 23 января, 14:13
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на МарсеКосмос 23 января, 14:10
ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ СтрахованиеНовости партнеров 23 января, 14:08
"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом МакоевымСпорт 23 января, 14:02
Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%Экономика и бизнес 23 января, 13:52
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в РоссиюМеждународная панорама 23 января, 13:48
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в КремлеСпорт 23 января, 13:46
ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротомСпорт 23 января, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Представители сирийских делегаций правительства и оппозиции на открытии переговоров по Сирии в Астане сели за один стол.
На открытии присутствовали глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари и представитель "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш, считающийся главным представителем оппозиции в Астане.
Сами переговоры, как ожидается, будут проходить через посредника. Во время попыток перезапуска межсирийских переговоров в Женеве в 2016 году правительство и оппозиция не оказывались за одним столом никогда.
Участники встречи не стали делать заявлений на открытии. Было зачитано приветствие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С приветствием к участникам обратился также глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.