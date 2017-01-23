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Stampa: Проди высказался за скорейшую отмену антироссийских санкций

Международная панорама
23 января, 11:53 UTC+3 РИМ РИМ 23, января. /ТАСС
Бывший глава Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС должен "реагировать в срочном порядке"
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РИМ, 23 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди высказался за скорейшую отмену антироссийских санкций. Об этом он заявил в опубликованном интервью газете La Stampa.

"Мне кажется, что ЕС не отреагировал в должной степени на заявления Трампа, - приводит издание слова бывшего премьера. - Я считаю, что нужно реагировать в срочном порядке".

В первую очередь, - "в том смысле, что необходимо срочно отменять санкции в отношении России". "Я абсолютно уверен в этом", - подчеркнул Проди.

"Можно идти на жертвы, если речь идет о проведении согласованной политики, но в этом нет смысла, когда солидарность отсутствует", - добавил он.

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