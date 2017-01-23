Stampa: Проди высказался за скорейшую отмену антироссийских санкций

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РИМ, 23 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди высказался за скорейшую отмену антироссийских санкций. Об этом он заявил в опубликованном интервью газете La Stampa.
"Мне кажется, что ЕС не отреагировал в должной степени на заявления Трампа, - приводит издание слова бывшего премьера. - Я считаю, что нужно реагировать в срочном порядке".
В первую очередь, - "в том смысле, что необходимо срочно отменять санкции в отношении России". "Я абсолютно уверен в этом", - подчеркнул Проди.
"Можно идти на жертвы, если речь идет о проведении согласованной политики, но в этом нет смысла, когда солидарность отсутствует", - добавил он.