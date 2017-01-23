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Stampa: Берлускони приветствует намерение Трампа проводить политику на сближение с Россией

Международная панорама
23 января, 12:04 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
При этом бывший премьер-министр Италии указал, что не разделяет возвращение к стратегии изоляции в экономике
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РИМ, 23 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приветствует намерение нового президента США Дональда Трампа проводить политику на сближение с РФ. Об этом политик, лидер партии "Вперед, Италия" заявил в интервью в газете La Stampa.

"Я вижу только положительные моменты в возвращении к сотрудничеству с РФ, страной, которая не только для Америки, но и для всего мира должна быть союзником и никак не врагом", - сказал Берлускони.

При этом бывший премьер Италии указал, что не разделяет "возвращение к стратегии изоляции" (в экономике). "Это было бы огромной ошибкой и для самой Америки, и для всего мира", - указал он.

Берлускони также отметил, что "Европа в ее нынешнем виде, как ее выстраивают бюрократы в Брюсселе, провалилась".

"Вызывает реакцию отторжения. Поэтому европейская мечта актуальна сегодня, как никогда. Европа должна задуматься о том, какой быть, иначе она умрет. И это говорит между прочим убежденный сторонник объединенной Европы", - заключил политик.

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Трамп, Дональд Берлускони, Сильвио
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