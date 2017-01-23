Stampa: Берлускони приветствует намерение Трампа проводить политику на сближение с Россией

Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента UIPM по бизнес-проектамСпорт 23 января, 14:27
Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не началисьНовости Урала 23 января, 14:13
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на МарсеКосмос 23 января, 14:10
ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ СтрахованиеНовости партнеров 23 января, 14:08
"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом МакоевымСпорт 23 января, 14:02
Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%Экономика и бизнес 23 января, 13:52
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в РоссиюМеждународная панорама 23 января, 13:48
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в КремлеСпорт 23 января, 13:46
ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротомСпорт 23 января, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 23 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приветствует намерение нового президента США Дональда Трампа проводить политику на сближение с РФ. Об этом политик, лидер партии "Вперед, Италия" заявил в интервью в газете La Stampa.
"Я вижу только положительные моменты в возвращении к сотрудничеству с РФ, страной, которая не только для Америки, но и для всего мира должна быть союзником и никак не врагом", - сказал Берлускони.
При этом бывший премьер Италии указал, что не разделяет "возвращение к стратегии изоляции" (в экономике). "Это было бы огромной ошибкой и для самой Америки, и для всего мира", - указал он.
Берлускони также отметил, что "Европа в ее нынешнем виде, как ее выстраивают бюрократы в Брюсселе, провалилась".
"Вызывает реакцию отторжения. Поэтому европейская мечта актуальна сегодня, как никогда. Европа должна задуматься о том, какой быть, иначе она умрет. И это говорит между прочим убежденный сторонник объединенной Европы", - заключил политик.