SANA: Джаафари считает, что перемирие в Сирии не должно распространяться на террористов

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АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Режим прекращения огня в Сирии должен действовать на территории всей страны за исключением районов, где орудуют террористические группировки, такие как "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (обе запрещены в РФ). Об этом заявил глава делегации сирийского правительства Башар Джаафари на закрытой сессии начавшихся переговоров в Астане.
"Целью встречи является закрепление соглашения о прекращении боевых действий за исключением тех районов, где присутствуют террористические организации вроде "Даиш" (арабское название ИГ) или "Джебхат ан-Нусры" (прежнее название "Джебхат Фатх аш-Шам") и другие вооруженные группировки, которые не заключили соглашение", - приводит агентство SANA слова дипломата.
"Сирийская Арабская Республика надеется, что встреча в Астане завершится закреплением режима прекращения боевых действий на временной период, в течение которого организации, желающие работать в интересах народа и участвовать в политическом процессе, отделятся от группировок "Даиш" и "Джебхат ан-Нусры" и связанных с ними формирований", - подчеркнул Джаафари.