Финляндия выступает за прокладку телекоммуникационного кабеля по Севморпути

ТРОМСЁ (НОРВЕГИЯ), 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Финляндия продолжает выступать за прокладку телекоммуникационного кабеля по дну Северного Ледовитого океана, чтобы увеличить скорость передачи данных между странами Европы и Азии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Юха Сипиля, выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё.

"Возможности (Арктики) должны использоваться, к примеру, для воплощения такой важной задачи, как улучшение качества связи в северных регионах. Финляндия изучает возможность соединить Европу и Азию телекоммуникационным кабелем, который можно было бы проложить по Северо-Восточному проходу (Севморпути)", - отметил в своем выступлении Сипиля.

По его словам, данный проект станет одним из приоритетов начинающегося в мае двухлетнего председательства Финляндии в Арктическом совете. Возможность протянуть кабель длиной свыше 10 тыс. км вдоль российских границ обсуждалась в ходе декабрьской встречи главы финского правительства с его российским коллегой Дмитрием Медведевым в Оулу.

"Приоритеты председательства Финляндии в Арктическом совете в 2017-2019 годах определены. Мы сосредоточимся на вопросах защиты природы и развития связи, а также метеорологии и образования", - заявил участникам конференции глава правительства, добавив, что Арктическому совету необходимо расширять сотрудничество с Арктическим экономическим советом.

Сипиля также отметил, что роль Евросоюза в проектах по освоению и развитию региона должна возрастать.