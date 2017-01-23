Глава МИД Швеции: Арктический совет остается площадкой для конструктивного диалога с РФ

ТРОМСЁ (НОРВЕГИЯ), 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Арктический совет остается важной площадкой для международного диалога и конструктивных дискуссий с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём на международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё.

"Все форумы, посвященные международному сотрудничеству, особенно важны сейчас, когда наблюдается рост национализма и поляризации, а также все большую популярность набирает идея о том, что страны должны думать прежде всего о собственных интересах, и не заботиться о поиске многосторонних решений, - отметила Валльстрём. - Кроме того мы рады возможности работать с Россией в Арктическом совете и вести с ней конструктивный диалог, хотя в других сферах у нас может наблюдаться конфликт интересов".

Выступая перед участниками конференции, глава МИД скандинавского королевства также уделила большое внимание вопросу потепления климата в высоких широтах. По ее словам, в настоящий момент Арктика является эпицентром "глобального климатического кризиса".

Валльстрём отметила, что данная проблема может быстро перерасти в вопрос государственной безопасности для многих стран мира, что подчеркивает необходимость бороться с ней на международном уровне.

Арктический совет был учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.

Государства - члены Арктического совета - Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США. В 2015 году председательство в Совете на два года перешло к Соединенным Штатам, которые в мае этого года передадут его Финляндии.