МИД Венгрии заявил о вмешательстве США в дела страны при Обаме

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Администрация бывшего президента США Барака Обамы вмешивалась во внутренние дела Венгрии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, стремление президента США Дональда Трампа оставить в стороне такой момент, как насильственный экспорт демократии, является очень хорошей новостью. "В предыдущие годы, на протяжении которых я занимаю свой пост, мы получали от американской власти много каких-то указаний, - сказал Сийярто. - В предыдущие годы со стороны американской администрации было очень много вмешательства даже в наши внутренние дела". "И если в дальнейшем этого не будет, то и для нас, и для всего мира это очень хорошая новость", - добавил он.

"Венгрия относится к числу тех 23 стран мира, которые посылает солдат против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) на территорию Ирака, - напомнил министр. - Поэтому для нас очень важно, что американский президент хочет бороться с ИГ приоритетно".

"Для нас также очень позитивный знак, что американская администрация может улучшить российско-американские отношения в ближайшие годы, - подчеркнул глава МИД Венгрии. - Это для нас означает и то, что европейско-российские отношения тоже улучшатся, для Венгрии это очень важно".

"Мы очень приветствуем все то, что Дональд Трамп говорил как во время своей предвыборной кампании, так и после нее", - заключил Сийярто.