Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Венгрии заявил о вмешательстве США в дела страны при Обаме

Международная панорама
23 января, 13:13 UTC+3
Глава министерства Петер Сийярто также считает, что Трамп хочет остановить "насильственный экспорт демократии"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Администрация бывшего президента США Барака Обамы вмешивалась во внутренние дела Венгрии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, стремление президента США Дональда Трампа оставить в стороне такой момент, как насильственный экспорт демократии, является очень хорошей новостью. "В предыдущие годы, на протяжении которых я занимаю свой пост, мы получали от американской власти много каких-то указаний, - сказал Сийярто. - В предыдущие годы со стороны американской администрации было очень много вмешательства даже в наши внутренние дела". "И если в дальнейшем этого не будет, то и для нас, и для всего мира это очень хорошая новость", - добавил он.

"Венгрия относится к числу тех 23 стран мира, которые посылает солдат против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) на территорию Ирака, - напомнил министр. - Поэтому для нас очень важно, что американский президент хочет бороться с ИГ приоритетно".

"Для нас также очень позитивный знак, что американская администрация может улучшить российско-американские отношения в ближайшие годы, - подчеркнул глава МИД Венгрии. - Это для нас означает и то, что европейско-российские отношения тоже улучшатся, для Венгрии это очень важно".

"Мы очень приветствуем все то, что Дональд Трамп говорил как во время своей предвыборной кампании, так и после нее", - заключил Сийярто.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США Венгрия
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
2
Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
3
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию
4
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
5
Stampa: Проди высказался за скорейшую отмену антироссийских санкций
6
Спасатели нашли тело подводного охотника в озере под Петербургом
7
Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему
Темы дня
Реклама