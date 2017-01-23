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МИД Венгрии: ЕС отстанет на международной арене, если не построит отношения с РФ

Международная панорама
23 января, 13:17 UTC+3
Глава министерства Петер Сийярто также считает, что Дональд Трамп сможет улучшить отношения с Москвой
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Европейский союз отстанет на международной арене, если так и не сможет построить взаимовыгодные отношения с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Со вступлением в должность новой администрации у США есть возможность взглянуть на вещи с другой стороны, - отметил он. - Если США на двусторонней основе начнут строить международные отношения, если Китай будет усиливаться, если на этом фоне Евросоюз не сможет построить с Россией конструктивные отношения, то ЕС отстанет на международной арене".

"(Потенциальный) конфликт России и Евросоюза для Венгрии будет иметь крайне тяжелые последствия", - убежден Сийярто. "В мировой истории крайней всегда была Центральная Европа, поэтому нам важно, чтобы Запад и Восток сотрудничали позитивно, культурно и прагматично", - заключил венгерский министр.

Трамп сможет улучшить отношения с РФ

Будапешт надеется, что администрация президента США Дональда Трампа сможет улучшить отношения с Россией, заявил Сийярто.

"Для нас очень позитивный знак, что американская администрация может улучшить российско-американские отношения в ближайшие годы, - сказал Сийярто. - Это для нас означает и то, что европейско-российские отношения тоже улучшатся, для Венгрии это очень важно".

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