Проект коммюнике в Астане: РФ, Турция и Иран будут вместе бороться с ИГ и "ан-Нусрой"

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АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран приветствуют размежевание террористов и группировок вооруженной оппозиции и планируют вести совместную борьбу против боевиков запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан- Нусра" (обе группировки запрещены в РФ).
Об этом говорится в проекте итогового коммюнике, который страны-гаранты перемирия в Сирии планируют подписать по итогам переговоров по САР в Астане.
В документе также отмечается, что стороны планируют создать трехсторонний механизм мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Россия, Турция и Иран подчеркивают необходимость возобновления переговоров по Сирии в соответствии резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.