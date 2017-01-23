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Проект коммюнике в Астане: РФ, Турция и Иран будут вместе бороться с ИГ и "ан-Нусрой"

Международная панорама
23 января, 13:50 UTC+3
Стороны планируют создать механизм мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в Сирии
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АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран приветствуют размежевание террористов и группировок вооруженной оппозиции и планируют вести совместную борьбу против боевиков запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан- Нусра" (обе группировки запрещены в РФ).

Об этом говорится в проекте итогового коммюнике, который страны-гаранты перемирия в Сирии планируют подписать по итогам переговоров по САР в Астане.

В документе также отмечается, что стороны планируют создать трехсторонний механизм мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Россия, Турция и Иран подчеркивают необходимость возобновления переговоров по Сирии в соответствии резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. 

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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