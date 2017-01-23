Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финляндия не намерена отгораживаться от РФ из-за ситуации с беженцами

Международная панорама
23 января, 14:15 UTC+3 ¶ ТРОМСЁ (НОРВЕГИЯ) /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Премьер-министр страны Юха Сипиля заявила, что проблема беженцев решается путем диалога между Россией и Финляндией
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТРОМСЁ (НОРВЕГИЯ), 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Финляндия не планирует строить ограждение на границе с Россией по примеру Норвегии. Об этом заявил в беседе с журналистами премьер-министр страны Юха Сипиля, принимающий участие в работе международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё.

"Нет, у нас нет подобных планов. Мы решили проблему (беженцев) путем диалога и дискуссий с Россией", - отметил глава правительства.

В 2015 году просители убежища из стран Ближнего Востока и Северной Африки начали массово прибывать в Норвегию и Финляндию через территорию России, однако проблема была вскоре решена благодаря взаимодействию властей.

В конце 2016 года в Норвегии завершилось строительство 200-метрового проволочного заграждения у КПП Стурскуг - Борисоглебск - единственного пункта пропуска через 200-километровую наземную границу Норвегии с Россией. В Министерстве юстиции Норвегии утверждают, что заграждение необходимо на случай, если события 2015 года повторятся, при этом местные власти выступали резко против действий правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Сипиля, Юха
Страны
Россия Финляндия
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию
4
Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
5
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
6
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
7
Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему
Темы дня
Реклама