Финляндия не намерена отгораживаться от РФ из-за ситуации с беженцами

ТРОМСЁ (НОРВЕГИЯ), 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Финляндия не планирует строить ограждение на границе с Россией по примеру Норвегии. Об этом заявил в беседе с журналистами премьер-министр страны Юха Сипиля, принимающий участие в работе международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё.

"Нет, у нас нет подобных планов. Мы решили проблему (беженцев) путем диалога и дискуссий с Россией", - отметил глава правительства.

В 2015 году просители убежища из стран Ближнего Востока и Северной Африки начали массово прибывать в Норвегию и Финляндию через территорию России, однако проблема была вскоре решена благодаря взаимодействию властей.

В конце 2016 года в Норвегии завершилось строительство 200-метрового проволочного заграждения у КПП Стурскуг - Борисоглебск - единственного пункта пропуска через 200-километровую наземную границу Норвегии с Россией. В Министерстве юстиции Норвегии утверждают, что заграждение необходимо на случай, если события 2015 года повторятся, при этом местные власти выступали резко против действий правительства.