NBC: общественники в США подали в суд на Трампа за возможное нарушение конституции

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НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Иск против президента США Дональда Трампа подала в окружной суд Манхэттена общественная организация "Граждане за ответственность и этику". Как сообщила телекомпания NBC, эта некоммерческая вашингтонская структура полагает, что республиканец получает выплаты от правительств других государств, запрещенные основным законом.
"В иске утверждается, что Трамп нарушил конституцию США в момент принесения присяги, поскольку он не отмежевался от деловых интересов в созданной им Trump Organisation, - отмечалось в репортаже. - В частности, правительства других стран арендуют площади в принадлежащем Трампу небоскребе Trump Tower, арендуют номера в принадлежащем ему вашингтонском отеле Old Post Office, а от вещательных компаний, принадлежащих другим государствам, поступают платежи за показ шоу Apprentice ("Ученик")."
"У нас еще не было случая в истории, когда президент в значительных масштабах получал бы выплаты от других государств, - привело информационное агентство АП слова исполнительного директора общественной организации Роя Букбайндера. - Есть целый ряд проблем, которые впервые будут рассматриваться в суде".
Норман Эйзнер, входящий в руководство организации, в интервью телекомпании CNN отметил, что финансовые связи Трампа "могут оказать влияние на те решения, которые он будет принимать, в частности, по вопросам заключения международных торговых соглашений".
Директор управления стратегических коммуникаций Белого дома Хоуп Хикс подчеркнула, что у президента "нет конфликта интересов" и напомнила о том, что юрист Шери Диллон, представляющая интересы республиканца, на большой пресс- конференции политика в середине января сообщила о мерах, предпринятых Трампом для того. чтобы отмежеваться от деловых интересов на период пребывания на посту президента. В частности, тогда она подчеркнула, что "во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США TrumpOrganisation не будет заключать никаких сделок за пределами США", сам американский лидер "не будет принимать участия в принятии каких-либо решений, касающихся сделок", а руководить компанией будут его сыновья Эрик и Дональд.